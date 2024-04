André Jardine le respondió a Gerardo Martino por sus críticas sobre el Club América

El fútbol mexicano ha dominado una vez más la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, Gerardo Martino criticó que clubes exitosos como las Águilas del América levantan trofeos, pero aportan poco a la selección mexicana. André Jardine respondió a estos cuestionamientos.

Gerardo Martino es el exseleccionador de México. El “Tata” es una voz capacitada para hablar del presente del balompié azteca. Sin embargo, en este punto relacionado al Club América, André Jardine no está de acuerdo con el análisis de Martino.

“Me pegó de sorpresa la declaración de Tata porque hoy tenemos a Malagón, Israel, Kevin, Néstor, Jonathan, Quiñones, Henry… prácticamente todos los jugadores aquí están en su selección o tienen chances de ir, entonces no me parece una crítica justa en este momento“, dijo Jardine en una entrevista con TUDN.

¿Qué dijo el Tata?

Luego de la serie entre el Inter Miami y Rayados de Monterrey, la frase que fue resaltada por los medios mexicanos fue el dardo que lanzó Martino al Club América. Gerardo Martino cuestiona la falta de oportunidad que tienen los jugadores mexicanos en sus clubes, pero puntualizó en las Águilas, actuales campeones de la Liga MX.

“De poco importa, no es el caso de Rayados porque tiene mucho aporte a la selección; pero cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras”, dijo Martino en conferencia de prensa.

A pesar de no estar de acuerdo con el análisis de Gerardo Martino, André Jardine si encontró un punto medio enlas declaraciones del “Tata”. El estratega brasileño considera que los clubes importantes deben tener una equilibrada combinación entre jugadores extranjeros y piezas de nivel elegibles para la selección nacional.

“Los grandes clubes deben tener también la aspiración de jugar con futbolistas de selección extranjeros y mexicanos que tengan nivel para estar ahí (en selecciones nacionales)“, agregó.

