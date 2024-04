Apple retiró WhatsApp y Threads de la App Store por este motivo

Apple ha tomado la sorprendente decisión de eliminar dos aplicaciones de mensajería de su App Store en China, en respuesta a una solicitud oficial del gobierno chino. La medida, anunciada el viernes, afectó a WhatsApp y Threads, sumándose a Telegram y Signal, que también fueron retiradas de la tienda digital. Esta acción ha generado un intenso debate sobre la relación entre las grandes tecnológicas y los regímenes gubernamentales, así como sobre las implicaciones para la libertad de expresión en línea en China.

Seguridad nacional

El argumento presentado por el gobierno chino se centra en “preocupaciones de seguridad nacional”. Esta justificación, aunque vaga, ha llevado a Apple a acatar la orden, demostrando una vez más el delicado equilibrio que deben mantener las empresas tecnológicas globales al operar en países con regímenes autoritarios. En su comunicado, Apple afirmó su compromiso de cumplir con las leyes locales, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas, subrayando la complejidad de su posición en un mercado tan crucial como el chino.

Mientras tanto, otras aplicaciones de Meta, incluyendo Facebook, Instagram y Messenger, continúan disponibles en la tienda de aplicaciones de Apple en China. Este contraste resalta aún más la selectividad del gobierno chino en cuanto a qué servicios en línea permitir y cuáles prohibir. Aunque no se han dado detalles específicos sobre cómo WhatsApp o Threads representaban una amenaza para la seguridad nacional, la eliminación de estas aplicaciones indica una creciente intolerancia hacia los servicios extranjeros de mensajería en línea que operan fuera del control del gobierno chino.

Apps poco utilizadas

Es importante señalar que ninguna de las aplicaciones afectadas por esta medida se usa ampliamente en China, donde WeChat, de Tencent, sigue siendo el servicio dominante. Sin embargo, la acción del gobierno chino no solo afecta a los usuarios locales, sino que también envía un mensaje a las empresas tecnológicas internacionales sobre los riesgos y desafíos de operar en el mercado chino.

Expertos de la industria tecnológica china sugieren que la orden del gobierno podría estar relacionada con una nueva regla que requiere que todas las aplicaciones disponibles en China se registren con el gobierno. Esta regla, implementada en agosto pasado, estableció una fecha límite para el registro de aplicaciones a fines de marzo, con regulaciones que entraron en vigor el 1 de abril. Aquellas aplicaciones que no cumplieran con este requisito correrían el riesgo de ser eliminadas de la tienda de aplicaciones.

La eliminación de WhatsApp y Threads no es la primera vez que Apple ha tenido que ceder a las demandas del gobierno chino. En 2017, la empresa retiró la aplicación de noticias The New York Times, alegando violaciones a las regulaciones locales. Esta medida se tomó en un momento en que China intensificaba su censura de noticias en línea. Además, el año pasado, Apple retiró varias aplicaciones similares a ChatGPT cuando Beijing estaba desarrollando regulaciones locales sobre servicios de inteligencia artificial generativa.

El hecho de que las cuatro aplicaciones eliminadas sigan estando disponibles en Hong Kong y Macao, las dos regiones administrativas especiales de China, sugiere que la medida está dirigida específicamente al mercado continental chino. Esta distinción plantea interrogantes sobre las motivaciones exactas detrás de la acción del gobierno y sus implicaciones para la libertad de expresión en línea en China.

Sigue leyendo:

– Apple quiere dejar a China en el pasado y ya busca nuevos lugares para fabricar sus iPhones

– Cuándo podrían llegar las primeras Mac con el chip M4 de Apple

– Apple permitirá que utilices piezas recicladas para reparar tu iPhone