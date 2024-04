Exjugador de la Liga MX fue agredido en un partido del fútbol colombiano

El partido entre Deportivo Independiente de Medellín y el Atlético Nacional fue manchado por el comportamiento de los aficionados locales en el Estadio Atanasio Girardot. Se desarrollaban los minutos finales y Pablo Ceppelini sufrió una agresión antes de lanzar un córner. El exjugador de la Liga MX recibió el impacto de una navaja que golpeó su cabeza.

Según los reportes de aquella noche del domingo 21 de abril, Pablo Ceppelini habría sido alcanzado por una navaja. Por suerte para el jugador, el objeto golpeó su cabeza del lado que no es filoso.

#TERRIBLE. Durante el encuentro entre Nacional y DIM de este 21ABR, hincha del Medellín arrojó una navaja que impactó en la cabeza de Pablo Ceppelini. Afortunada/ el objeto cortopunzante le pegó con el mango y no con el filo al jugador del Nacional. pic.twitter.com/oe8rvXwJuv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 22, 2024

A pesar de que el propio Pablo Ceppelini considera que son “cosas de fútbol”, esta acción necesita ser tratada con mucha seriedad en contextos institucionales. En primera instancia se debe castigar el fallo en el protocolo de seguridad que permitió la entrada de un aficionado con un arma blanca.

“Sabemos que el árbitro (Wilmar) Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que iba a suspender el partido, que se iban a tomar medidas. Estoy con un chichón, hinchado, me duele un poco, un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me dieran puntos, pero tranquilo, son cosas del fútbol”, dijo Ceppelini en una entrevista para Caracol radio.

❌🗣️“En el camerino me dijeron que me habían tirado una navaja”



✅Así lo contó Pablo Cepellini para @RadioMunera luego del partido ante el Deportivo Independiente Medellín



📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio pic.twitter.com/uwD9xgGIC2 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 22, 2024

La disposición del Atlético Nacional

Por otra parte, el estratega Pablo Repetto destacó la actitud de sus jugadores. Luego de las cosntantes agresiones del público local y la magnitud de la acción contra Ceppelini, los jugadores del Atlético Nacional pudieron haberse negado a continuar el encuentro y resolver la disputa del partido desde el escritorio.

“Destacar lo de los jugadores nuestros, si Ceppelini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta, cada uno alentando a su equipo y que gane el mejor”, explicó Repetto.

Ceppelini y su paso por México

El experimentado mediocampista uruguayo de 32 años tuvo un breve paso por el fútbol mexicano. Pablo Ceppelini llegó a la Liga MX de la mano de Cruz Azul en 2020.

Sin embargo, el futbolista sudamericano no tuvo una gran regularidad en el balompié azteca. Cruz Azul cedió a Ceppelini e incluso lo dejó el libertad al finalizar el contrato. Durante su etapa con La Máquina, Ceppelini jugó siete partidos y marcó un gol.

