La Disciplinaria “rasura” la cartera de los técnicos de Cruz Azul, Martín Anselmi y América, André Jardine

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol decidió multar a los técnicos de Cruz Azul, Martín Anselmi y de América, André Jardine, por sus comentarios en contra del trabajo arbitral de los silbantes Luis Enrique Santander y Fernando Guerrero, a quien culparon de los resultados que obtuvieron sus equipos en la fecha 16 del torneo Clausura 2024 contra Atlas y Pumas, respectivamente.

Martín Anselmi salió muy caliente del estadio Azul el pasado domingo al juzgar que el silbante Santander no marcó un penalty claro en los últimos instantes del cotejo contra Rodrigo Huescas que habría representado la puerta para la décima victoria de los cementeros en el campeonato, pero que debieron conformarse con el empate 2-2 con los rojinegros después de estar abajo en el marcador 0-2.

Martin Anselmi molesto con el arbitraje por la última jugada dudosa que no revisó el VAR y por esa situación no marcó el penalti a favor de Cruz Azul 🚂.



🎥 @Viioletitta pic.twitter.com/wXbRGr9zSl — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻 (@cordova_sports) April 22, 2024

El técnico de la Máquina en la conferencia expuso que: “No pretendo que nadie nos regale nada. Yo siempre creo en ganar de manera justa, entonces hay una acción dentro del área en que si todo mundo está hablando de un posible penal, lo más lógico es que se vaya a revisar la acción en el VAR. Lo mínimo es que el árbitro despeje la duda de si era o no penal, así que tenemos que hacer mejor la Liga Mexicana”

Y añadió que: “Nosotros somos un equipo que propone, que genera situaciones, que va en búsqueda del arco rival constantemente y eso genera un montón de situaciones dentro del área. Yo sinceramente no pretendo que nadie nos regale nada. A mí no me gusta recibir nada. Lo que es, es, y lo que no es, no es”

Lo que dijo André Jardine

Mientras que André Jardine después de la derrota del América en CU contra Pumas, dijo que: “No pitan bien, los analistas hablarán de esto, realmente nuestro equipo debe de estar mejor en temas como hoy. No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, es un tema que influye en el marcador, en la forma en la que el juego transcurre, dejamos claro que somos un equipo que va a jugar siempre a la pelota, que busca competir con los rivales de forma leal, no vas a ver nuestro equipo hacer entradas desleales, no concordamos con eso”.

El estratega brasileño de las Águilas destacó que: “”En partidos como Clásicos, el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y sienten injusticias, las ven y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no había pasado, la roja es indudable, hubiéramos controlado todo”.

“El árbitro tiene que tener un pulso muy firme”



🗣️ André Jardine dio sus quejas ante el arbitraje de esta noche. #TVCDeportes #América #Pumas pic.twitter.com/w6zbEjwZ2t — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 21, 2024

La sanción de la Comisión Disciplinaria

Mientras tanto, la Comisión Disciplinaria dijo a conocer los artículos en que se basó para multar a los técnicos de Cruz Azul y América: “Determinamos sancionar económicamente a los directores técnicos Martín Rodrigo Anselmi, de Cruz Azul, y André Soares Jardine, de América, como resultado de las críticas al arbitraje realizadas durante las conferencias de prensa al término de los partidos entre los Clubes Cruz Azul y Atlas, y Universidad Nacional Autónoma de México y América, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol en particular el artículo 71, inciso d):

“A todos los sujetos que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:

d) Aquel jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice, a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR.

Se advierte a ambos clubes, sobre la conducta futura de sus cuerpos técnicos, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.

Como parte de nuestro trabajo para sentar que nuestra Liga siga trabajando apegada a los reglamentos de la FMF, informamos las decisiones y sanciones correspondientes a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) April 23, 2024

Seguir leyendo:

-Polémica derrota de América ante Pumas en CU

-América empata récord internacional de goles anulados por el VAR

-Henry Martín pasa a la historia del América con su primer centenar de goles