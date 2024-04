Los 6 productos que debe evitar comprar para el hogar en Costco si quiere ahorrar dinero este año

Recorrer los grandes almacenes de Costco puede generar la necesidad de comprar, y a pesar de que las innumerables ofertas y descuentos son cada vez más tentadores mientras se transita por los pasillos de esta cadena minoristas, algunos expertos en compras consideran que existen ciertos artículos y productos que no valen la pena adquirirlos.

Es por esa razón que aquí te enumeramos 6 productos que debes evitar comprar en Costco si quieres estar al día con tus finanzas y ahorrar dinero este año:

Refrescos y bebidas gaseosas

A menos que estés organizando una gran fiesta, los especialistas en compras consideran que adquirir las 35 cajas de Costco con los refrescos más populares como Sprite o Coca-Cola no suelen ser una gran decisión financiera, se ahorraría más optando por comprar botellas de 2 litros cuando estén en ofertas.

Delicias de panadería

Los paquetes gigantes de muffins, croissants, galletas o brownies suelen ser una delicia y resulta económico comprarlos al mayor en Costco, para fiestas y reuniones te ahorrarás un montón, pero, por el contrario, comprar y almacenarlos en casa, no es siempre una buena decisión de ahorro, además de que pueden vencer y al final terminar todos en la basura.

Cereales

En el minorista se pueden conseguir cajas gigantes de cereales de marcas nacionales, los cuales pueden comprar por aproximadamente $12 dólares, el precio por porción es lo mismo que se pagaría en una tienda de comestibles, los cereales suelen durar de dos a tres meses está bien si es para una familia numerosa, pero si ese no es el caso dado que las cajas son enormes en comparación con el promedio puede que no termine consumiéndolo todo y perdiendo su dinero.

Especias

Según el Departamento de Agricultura, las especies molidas suelen durar de dos a tres años, pero durante ese tiempo si no están bien almacenadas pueden perder su sabor y aroma, por esa razón aunque los contenedores de especias 10 oz. a 20 onzas de Costco son tentadores por su precio, es preferible adquirir un recipiente más pequeño.

Leche

Dado que la leche tiene una fecha de vencimiento no mayor a las dos semanas, aunque resulte tentador comprar en Costco dos galones por casi $4 dólares, si no es para una familia numerosa, puede que la oferta no ayude al ahorro.

Analgésicos de venta libre

Finalmente, en Costco se pueden conseguir medicamentos en venta libre en grandes frascos que tienen hasta tres años de caducidad y a menos que sean necesarios, puede que este tipo de analgésicos terminen perdiéndose en el botiquín.

Al respecto Julie Ramhold, analista de consumidores de DealNews.com indicó que “probablemente no podrás consumir una botella entera a menos que tengas dolor crónico debido a una lesión o algo así. Es mejor hablar con su médico para asegurarse de que esté bien tomarlos con tanta frecuencia; algunos medicamentos pueden causar problemas hepáticos o estomacales con el uso prolongado”, dijo a CNBC.

Sigue leyendo: