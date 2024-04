Pitbull Cruz defenderá su título por primera vez contra José Valenzuela en agosto, según reportes

Isaac ‘Pitbull’ Cruz defenderá por primera vez su título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra José ‘El Rayo’ Valenzuela en la cartelera que encabezarán Terence Crawford e Israil Madrimov el 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, según reportes.

De acuerdo con BoxingScene y el periodista Salvador Rodríguez de ESPN, el miércoles se anunciará oficialmente la tarjeta que marcará el debut de Turki Al-Alshikh en los Estados Unidos en una conferencia de prensa en Nueva York.

“Lo que se viene el 3 de agosto en el estadio del LA Galaxy. Miércoles anuncian en NY. Terence Crawford vs. Israil Madrimov, Pitbull Cruz vs. Rayo Valenzuela, Andy Ruiz vs. Jarrell Miller*, Leo Santa Cruz vs. Ábner Mares 3. A confirmarse*”, publicó Rodríguez en su cuenta oficial de X.

Sean Gibbons, mánager del Pitbull Cruz, ya había adelantado que el campeón subiría nuevamente al ring en agosto porque quiere mantenerse lo más activo posible. El mexicano viene de dominar de principio a fin a Rolando ‘Rolly’ Romero y le calló la boca como prometió antes del combate el pasado 30 de marzo para coronarse campeón de la AMB en las 140 libras.

El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del peleador mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate.

“Manny (Pacquiao) quiere actividad para mantener su impulso. Está listo para pelear y los fanáticos están listos para verlo nuevamente. La afición ha hablado”, declaró Gibbons a BoxingScene.

En cambio, El Rayo Valenzuela derrotó también por la vía del nocaut a Chris Colbert en diciembre en la revancha. El peleador estadounidense se recuperó de una mala racha de dos derrotas consecutivas y ahora tendrá la oportunidad de intentar coronarse campeón mundial.

El Pitbull Cruz no quiere perder el tiempo y defenderá en agosto su título de las 140 libras. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, buscará arrebatarle el cinturón al mexicano para coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera. El estadounidense tiene marca de 13 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

Regreso de Andy Ruiz

Tras casi dos años de inactividad, Andy Ruiz volverá a la acción contra el excontendiente Jarrell Miller, quien viene de perder el pasado 23 de diciembre ante Daniel Dubois en Arabia Saudita. Aunque los rumores apuntan a que Big Baby enfrentará al mexoamericano, no hay nada confirmado hasta los momentos.

Leo Santa Cruz, campeón de cuatro divisiones, podría protagonizará la trilogía contra Abner Mares después de un largo descanso que data de su victoria en peso superpluma en febrero de 2022 sobre Keenan Carbajal. En las dos peleas anteriores contra su compatriota, el mexicano salió victorioso.

