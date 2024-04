“Tu cabeza vale 15,000 pesos”: Candidato a alcaldía en Puebla denuncia amenazas de muerte

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones en México y, conforme pasan los días, aumentan los ataques y amenazas contra diversos candidatos.

Uno de los casos más recientes es el de Mario Riestra Piña, quien busca ser el próximo alcalde de la ciudad de Puebla, y que durante una gira de campaña recibió una peculiar amenaza de muerte.

Todo ocurrió cuando en un evento público, un hombre se le acercó y le advirtió que su cabeza tenía precio.

“Un sujeto se acercó a mi aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí me repitió en dos ocasiones: tu cabeza vale 15,000 pesos“, detalló.

Responsabiliza al Gobierno de lo que le pase

Tras este hecho, Riestra Piña acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente por la amenaza de muerte en su contra. Además, publicó un video en redes sociales donde narró cómo sucedió todo.

Gobernador @SergioSalomonC, respetuosa pero firmemente: garantice la paz y seguridad que los poblanos merecen. Saque las manos de la elección.



A quien me mando este mensaje le digo: no me conocen. No me van a amedrentar. Vamos a redoblar esfuerzos. Esta lucha, es por Puebla. pic.twitter.com/gl1Tpd2mHz — Mario Riestra Piña (@marioriestra) April 22, 2024

En el clip, el candidato responsabilizó al gobierno del estado de lo que le suceda a él, a su equipo de trabajo y a su familia, señalando que la actual administración no ha brindado las condiciones de seguridad a los aspirantes y a los ciudadanos en este proceso electoral.

“Señor gobernador le digo respetuosamente, saque las manos de este proceso, deje de involucrarse y cumpla con su responsabilidad; he presentado ante esta instancia las denuncias correspondientes para que no haya impunidad, pero quiero decir puntualmente, que responsabilizo al gobierno del estado de todo lo que me pudiera suceder a mí, a mi equipo de campaña y a mi familia”.

Por último, se dirigió a la persona que le hizo llegar la amenaza de muerte para advertirle que su advertencia no lo intimida. “Al que me mandó este mensaje sinceramente no me conoce, si pensaban amedrentarme o intimidarme, lo que vamos a hacer es redoblar los esfuerzos y hacer nuestras propuestas, porque hoy no nos van a doblar”, indicó.

Este no es el primer caso de amenazas o ataques a candidatos registrado en Puebla, pues el 23 de marzo fue asesinado Jaime González Pérez, quien buscaba competir por la alcaldía de Acatzingo.

De acuerdo con la organización “Laboratorio Electoral”, en la entidad hay al menos otras dos personas asesinadas, además de dos atentados y un secuestro de personas relacionadas al actual proceso electoral.

Sigue leyendo:

– Grupo armado asesina a candidato y exalcalde indígena en Chiapas, en el sur de México.

– “Ustedes son las siguientes”: Otras dos candidatas en Guanajuato reciben amenazas de muerte.

– Hallan dos mantas con amenazas de muerte hacia un candidato a alcalde en Guerrero.