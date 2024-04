5 artículos que se consiguen en Dollar General a un precio irrisorio

Cuando se trata de ahorrar todo lo que podamos, sobre todo en las compras del supermercado, sin duda Dollar General es una excelente alternativa incluso en comparación con otras grandes tiendas de descuento. Este minorista tiene de todo, desde comestibles de calidad, cosméticos hasta artículos de decoración y limpieza para el hogar.

Si estás buscando extender al máximo cada dólar y quieres ahorrar todo lo posible cuando hagas tus compras del hogar, sigue leyendo para conocer 5 productos que se consiguen en Dollar General a precios irrisorios y que algunos expertos recomiendan.

Dollar General tiene productos que te ayudarán a ahorrar en tus compras del día a día. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

5 productos de Dollar General que vale la pena comprar, según los expertos

Trae Bodge, experta en compras inteligentes de TrueTrae.com, y Julie Ramhold, analista de consumidores de DealNews.com, han compartido los productos que consideran valen la pena comprar en Dollar General en tu próxima visita.

1. Productos Febreze

Si eres de las personas que busca que cada uno de sus espacios huela increíble pero te duele la cartera cuando ves los precios de los aromatizantes, tienes que pasar a Dollar General porque tienen una amplia oferta de productos Frebeze a un gran precio.

“Muchas tiendas cobrarán alrededor de $3.29 por un envase de 8.8 onzas del ambientador, pero en Dollar General, puedes comprar un producto del mismo tamaño por $3.25 dólares. Cuatro centavos puede no parecer mucho, pero si se trata de una compra regular, los ahorros pueden acumularse rápidamente”, explica Julie.

2. Básicos de viaje

Sabemos que uno de los grandes problemas que enfrentamos si vamos a viajar en avión es tener que encontrar cómo llevarnos nuestros productos líquidos para evitar problemas en un control de la TSA. Por eso es importante tener a la mano contenedores de viaje para nuestros artículos antes de empacar y Dollar General tiene una excelente variedad para sus clientes.

“Algunos de mis favoritos de Dollar General son la funda para cepillo de dientes y los juegos de botellas de viaje, todos con un precio de $3 o menos. También puede encontrar excelentes artículos de cuidado personal en el pasillo ‘Value Valley’ por solo un dólar, incluidos Kleenex On the Go y Studio Selection Makeup Removing Towelettes”, reveló Bodge.

3. Contenedores de almacenamiento

¿La limpieza de temporada dejó un caos en casa? Antes de que te desmayes con los precios de los contenedores de almacenamiento, te recomendamos pasar un Dollar General para revisar las variedades que tiene y los buenos precios que ofrecen. Según Ramhold, podrás encontrar contenedores perfectos para refrigeradores, gabinetes, manualidades y mucho más en Dollar General.

Entre sus contenedores favoritos de Dollar General están una bandeja estrecha que se puede usar para organizar cajones que solo cuesta $3 dólares o contenedores plegables para ropa blanca por $5 dólares. “También hay otras opciones de almacenamiento disponibles, por lo que si está buscando organizar algo en su hogar, vale la pena consultar Dollar General antes de optar por opciones costosas de lugares como The Container Store”, comparte Julie.

4. Dulces de marca

Si estás buscando satisfacer los antojos golosos sin dejar la cuenta de banco en ceros, entonces no puedes ignorar las ofertas que Dollar General tiene en la sección de dulces de marca.

“Particularmente los paquetes más pequeños de una sola porción de cosas como M&Ms, Peanut M&Ms, Laffy Taffy, Lemonheads, Skittles y más. Estos paquetes más pequeños cuestan aproximadamente $1 cada uno, y si compra este tipo de artículos en otro lugar, probablemente pagará notablemente más, incluso hasta el doble”, explicó Ramhold a Best Life.

5. Artículos para regalos y fiesta

Si tienes una fiesta en el futuro y estás buscando ahorrar lo máximo posible, Dollar General puede ser una gran opción para encontrar todo tipo de artículos decorativos y a un buen precio. “Artículos como bolsas decorativas, papel de seda, papel de regalo y globos pueden tener un valor excelente en Dollar General”, comenta Bodge, agregando que Dollar General también cuenta con artículos para fiestas temáticas y de temporada, incluyendo bailes y graduaciones.

