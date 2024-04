Ana Bárbara da su opinión acerca de la carta que escribió su mamá: “Ya déjenme en paz”

Luego de que la madre de Ana Bárbara enviara a los medios una carta en la expone los supuestos malos tratos que ejerce sobre sus nietos Ángel Muñoz, pareja de la cantante, esta última dio su opinión a varios reporteros a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El programa “De Primera Mano” expuso en un video cómo la intérprete se molestó al ser cuestionada sobre lo que escribió la señora María de Lourdes Motta: “Estoy celebrando mis primeros 30 años (de carrera). ¿Tú crees que viene al caso esa pregunta? Realmente si (ella) mandó, si no mandó, no soy yo quien lo mandó, pregúntame por cosas que (yo) haga”.

Ana Bárbara trató de evitar al máximo las preguntas que se centraban en el contenido de la carta, y dijo que su prioridad es dar conciertos: “Yo no puedo responder por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo, ni por nada. O sea, por un hijo, bueno, si es menor de edad ya me vieron dando la cara, y lo seguiré haciendo. Mi fuerza de voluntad, y mi amor y mi interés está en salir adelante, dar la cara, hacer shows, con todo el corazón, como me ven. Ya déjenme tantito en paz, ya bájenle ¿no?”

Aunque la cantante no mencionó el nombre de Ángel Muñoz, sí dijo que sabe reconocer cuando una persona le está haciendo daño: “En 30 años de carrera que me conocen, cada “rata de dos patas” o cualquier situación de falta de respeto o algo, más allá de la imperfección humana, yo me voy ¿no? Entonces yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo”.

¿Qué decía la carta de la mamá de Ana Bárbara?

María de Lourdes Motta escribió en una carta que las acciones de su hija ahora son “irreconocibles” y que sus nietos “han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad…Me parte el alma ver cómo la actual pareja de mi hija se escuda detrás de ella utilizando a los medios como un arma para llevar a cabo una campaña difamatoria en contra de mis hijos, simplemente por haber denunciado los maltratos a mis nietos, que a mí me constan”.

La madre de la reina grupera agregó que ambas ya no están en contacto, a raíz de un conflicto que hubo cuando le hizo una visita: “Hay muchas evidencias que respaldan los maltratos, inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos. Desde entonces ha habido un distanciamiento entre mi hija y yo”.

