“El Tigre” Radamel Falcao quiere jugar en México; Cruz Azul y América podrían ser opciones según reportes

Hace algunos torneos sonó la posibilidad de que Radamel Falcao jugara en la Liga MX; sin embargo, los clubes interesados no pudieron cerrar el trato y ahora esta posibilidad de ver al “Tigre” en México resurge porque, supuestamente, su familia quiere radicar en México y ahora el jugador sería quien estaría interesado en encontrar acomodo en algún club azteca.

El Diario Récord fue el medio que publicó esta información, adelantando que el fichaje bomba del verano podría ser Radamel Falcao, debido a su interés de radicar en México, aunque recalcaron que, por el momento, no hay ningún equipo que se encuentre en negociaciones con el jugador.

“Les puedo asegurar, tuve la oportunidad de platicar con gente muy allegada al jugador colombiano y está muy entusiasmado con la idea de jugar en México, ese sería el reto final de su carrera”, publicó el diario citando a su periodista René Tovar.

La nota agrega que a Falcao no le importaría que su fichaje no fuera con uno de los clubes grandes del fútbol mexicano, sino que estaría conforme con firmar con cualquiera que no fuera de tanto renombre.

A pesar de esto, no se especificó si la idea del artillero es radicar en la Ciudad de México o estaría dispuesto a vivir en otros estados alejados del centro del país.

América y Cruz Azul podrían pujar para fichar a Radamel Falcao

Luego de esta noticia, distintos medios locales se han puesto a especular donde podría caber el delantero colombiano y la mayoría coinciden en que América y Cruz Azul podrían entrar a las negociaciones para ficharlo, ya que América necesitaría un delantero de su calibre si Henry Martín se va del equipo al terminar el Clausura 2024, ya que circulan fuertes rumores de que si no logra una renovación con las Águilas podría irse a la MLS o al fútbol de Arabia Saudita.

En tanto, Cruz Azul estaría ante la oportunidad que buscó hace un año de fichar al colombiano, cuando entraron en pláticas para contratarlo antes del Apertura 2023, pero no lograron llegar a un acuerdo, por lo que es probable que aún tengan interés en hacerlo.

¿Cuál es la situación contractual de Radamel Falcao?

El delantero de 38 años termina su contrato con el Rayo Vallecano este verano, al finalizar la campaña 2023-24 de LaLiga, por lo que podrá negociar con el equipo que desee y llegar como agente libre con su carta en la mano, así que solo tendría que llegar a un acuerdo económico, recordando que su salario con el club español ronda en los $1.3 millones de dólares anuales.

Con el equipo de Vallecas, Falcao ha participado en 22 encuentros esta temporada, en los cuales ha marcado 4 goles y ha enviado una asistencia.

