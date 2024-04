Empleados que acompañan a Trump al tribunal gastan cerca de $500 dólares en comida de McDonald’s

El séquito de asistentes que resguardan a Donald Trump durante sus comparecencias ante un tribunal de Nueva York donde se le juzga por haberle pagado a una actriz porno para mantenerla en silencio, fue captado gastando cerca de $500 dólares en la compra de comida rápida elaborada en un McDonald’s.

Al igual que lo hicieron el jueves de la semana pasada, tres empleados del magnate republicano acudieron a una sucursal de McDonald’s ubicada en Manhattan, a sólo cinco minutos de distancia a pie del tribunal donde se desarrolla el primer juicio penal en contra de un expresidente estadounidense.

El periódico Daily Mail describe cómo, después de una espera aproximada de 45 minutos, el extenso pedido estuvo listo.

En, al menos cuatro bolsas grandes, fueron colocados las cerca de 30 hamburguesas, nuggets de pollo y sus respectivas porciones de papas fritas.

Al parecer, el expresidente ordena comprar comida rápida para él y sus empleados en establecimientos elegidos al azar, pues teme que alguien pueda envenenarlo. (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

Al respecto, un empleado de McDonald’s, citado por el diario bajo condición de anonimato, esto con el objetivo de evitar que pudiera existir alguna represalia en su contra, indicó que la semana pasada los asistentes del expresidente también habían acudido a la sucursal para ordenar un pedido mayor sin dejar un solo centavo de propina.

“La gente de Trump volvió a almorzar y nos dijo que esta vez no le contáramos a nadie sobre su pedido. Entraron tres personas e hicieron su pedido en el mostrador.

Pidieron diferentes artículos y gastaron menos esta vez, alrededor de $500 dólares. No puedo decirlo porque no quiero que me despidan. No me pagan extra, pero nuevamente no dejaron propina, ¡nada!”, expresó.

La inclinación de Trump por McDonald’s es de dominio público, pues además de mencionarse en el libro “Let Trump Be Trump” (Dejemos que Trump sea Trump), el cual fue escrito por sus exasistentes Corey Lewandowski y David Bossie; también se cita en la obra “Fire and fury: inside the Trump White House” (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump), redactada por Michael Wolff, en 2018.

Lo llamativo del asunto es que los menús de comida rápida elegidos por el hombre que desea volver a la Casa Blanca presuntamente responden al objetivo de evitar ser envenenado a través de los alimentos que consume fuera de los sitios donde habita.

Sigue leyendo:

* Trump vuelve a arremeter en contra del juez Juan Merchan por prohibirle hablar sobre su juicio

* En qué consiste el caso de la actriz porno Stormy Daniels por el que Trump se convierte en el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar un juicio penal

* ¿A qué se dedican los primeros elegidos para integrar el jurado en el juicio en contra de Trump?