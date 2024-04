Gonzalo Pineda toma como algo personal las críticas y ataques contra Jimmy Lozano en la Selección de México

Porque ambos compartieron vestidor.

Porque sabe que Jaime Lozano cuenta con la personalidad, capacidad y recursos para sortear uno y mil obstáculos.

Su amigo y colega Gonzalo Pineda, estratega del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) está más convencido que nunca que el actual técnico de la selección de México, podrá salir adelante de las pruebas que le depara el futuro en el corto y largo plazo, como la Copa América 2024 en la Unión Americana y el próximo Mundial 2026 que realizarán en forma tripartita México, Estados Unidos y Canadá.

Así lo hizo patente en la entrevista exclusiva con La Opinión, en donde en un rápido dibujo del panorama que tiene enfrente de sí el técnico de la escuadra mexicana, reiteró que por capacidad, ganas y personalidad, Lozano no parará en imponer su filosofía en el cuadro nacional, pero sobre todo aseguró que los ataques y críticas contra su amigo las toma como algo personal, como si es las estuvieran diciendo a él.

“Porque aparte de mi colega, es mi amigo, mi mentor y por eso tomó como algo personal las críticas contra Jaime Lozano”, expuso el ex mundialista en Alemania 2006

¿Injusto o justo que digan que Jaime Lozano se juega su puesto en la Copa América?

No sé si sea justo o injusto, pero es lo que hay. Es el medio que existe hoy en día México, y lo único que pudiera pensar o recomendar a Jimmy es no escuchar nada y a nadie. Solo debe escuchar más a la gente tiene junto a él, en las personas en quien confía, la gente que cree que le puede dar unas indicaciones correctas y que lo ayuden a mejorar.

Tiene que seguir su proceso y trabajar. Espero que los directivos sigan confiando en él, que los jugadores sigan confiando en él, y que él no pierda su confianza en sí mismo, es un gran entrenador, joven y obviamente a los jóvenes lo que nos falta es esa experiencia, pero la tiene que ir adquiriendo como cualquier otra área en la vida, sobre todo cuando saben que lo que le falta a uno como joven es experiencia.

¿Qué le recomendarías en estos momentos tan álgidos?

Que tenga esa calma en estos momentos donde hay muchas críticas, hay muchas voces, hay muchos intereses en torno a él y de las personas que están al frente de la selección. Que tenga esa calma, esa pausa para poder ver las cosas con perspectiva y de una manera calmada poder realizar su trabajo y seguir progresando.

En este sentido, Gonzalo hizo evidente la charla, la fe ciega que tiene en la capacidad de su amigo y colega: “Tengo una gran confianza al Jimmy como persona, como entrenador, como amigo. Es un gran tipo, muy trabajador, me da mucho gusto cuando a la gente así le va bien y lo único que espero es que a Jimmy le vaya muy bien”.

Gonzalo Pineda también hizo un recuento de los mayores peligros y retos que tiene enfrente de sí Jaime Lozano como técnico de la Selección de México: “Tenemos que ver como afronta los problemas internos, pero en México queremos todo inmediato, queremos que Jimmy en seis meses, ocho meses que tiene su cargo tenga un dominio de la estrategia, que tenga un dominio, un conocimiento de todo el equipo, de los jugadores, que haga grupo, que seamos ganadores, que el equipo juegue con intensidad”.

También resaltó que: “Queremos todo rápido y a lo que lo voy, es al corto clasicismo que hay en el fútbol de México, de parte de los medios de comunicación, la afición, en general del medio como tal. Exigen que todo sea rápido y exitoso, porque si no, lo ven todo mal y entonces hay que desecharlo, no existe ese análisis, prefieren traer a otro en teoría mejor”.

El técnico del Atlanta United, también resaltó que:”Muchas veces en los procesos las derrotas son importantes, los propios fracasos son importantes, porque así puedes ver qué jugadores están listos para afrontar los retos que se plantean, los propios torneos como se planifican”

Pero también dijo que:”El principal problema es que quieren que gane la Copa Oro, la Copa América, que venza a Estados Unidos, que Jimmy haga todo bien, porque nos creemos que somos demasiado buenos y no se entiende que los procesos tienen altas y bajas”.

Para finalizar, reconoció que las críticas e insinuaciones sobre un posible despido si no gana la Copa América lo toma personal, “es aparte de mi colega, es mi amigo, es uno de mis mejores amigos en mi tiempo como futbolista. Aparte es un mentor, un tipo excepcional como persona y simplemente cuando escucho ciertos comentarios, así me da tristeza. Primero, porque es mi amigo, siento que esto es como algo personal, como si fuera a mí que me lo están diciendo, y otro, porque una vez más, el reflejo del corto clasicismo que tenemos en México, donde queremos todo rápido, bien y bonito. Queremos éxitos, éxitos, éxitos al por mayor al momento y desde que tomó las riendas de la Selección de México”.

