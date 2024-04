López Obrador reconoce que “ha buscado acuerdos” con grupos criminales en el sur del país

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su Gobierno “ha buscado acuerdos” con grupos criminales de la frontera sur, que padece una ola de violencia por la disputas de cárteles del narcotráfico.

“Se ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, declaró en su conferencia matutina.

El mandatario respondió a preguntas de la prensa sobre si la Secretaría de Gobernación (Segob) hace algo para dialogar con estos grupos en Chiapas, estado de la frontera sur donde los pueblos indígenas han denunciado un ambiente de “guerra civil” por el crimen organizado, que los ha desplazado de sus comunidades.

Además de la búsqueda del cese del crimen, el gobernante mexicano afirmó que ha desplegado a la Guardia Nacional, que protege a la población civil y que no hay “complicidad” con ninguna banda.

“No (me presionan los criminales), porque yo no me dejo, no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad por nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros”, manifestó.

Video de hombres encapuchados no es montaje

La polémica por el crimen organizado en el sur crece después de imágenes divulgadas el domingo en la que un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, mientras transitaba en su vehículo por carreteras de Chiapas, donde le pidieron que “no se olvide” de la frontera.

Los enmascarados, que pertenecen a un presunto grupo de autodefensas civiles, negaron el miércoles en un video que fuesen parte de un “montaje” de la oposición, como denunció López Obrador.

🗣️🚫 Pobladores de #Motozintla en la #Sierra de #Chiapas desmienten que el incidente con la candidata Claudia Sheinbaum fue un montaje. Afirman ser #Autodefensas organizadas contra el pago de cuotas y derecho de piso. "No es como lo pintan los medios", aseguran. #Chiapas… pic.twitter.com/2BmhJbiSoC — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 25, 2024

“Tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos y están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad, de paz, ¿para qué se encapuchan?”, manifestó.

Y agregó que “no deberían estar metidos en organizaciones criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

Asimismo, el mandatario rechazó las acusaciones de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez sobre que el crimen influye en las elecciones. “No coincido con ella, con todo respeto, las autoridades electorales están haciendo su trabajo”, contestó. “Siempre que hay una elección se utiliza lo de la violencia o lo del miedo”, añadió.

Sigue leyendo:

– AMLO califica de “montaje de la oposición” que encapuchados detuvieran vehículo de la candidata Claudia Sheinbaum.

– AMLO asegura que EE.UU. no respeta la soberanía de México tras informe sobre violencia del Departamento de Estado.