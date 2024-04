Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 26 al 28 de abril

Un explosivo triángulo amoroso en el mundo del tenis con Zendaya como protagonista: “Challengers”. La película que sigue a una familia que emigró de Australia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor tras la quiebra de su compañía musical: “Unsung Hero”. La miniserie sobre la desaparición de la pequeña Asunta, cuyo cuerpo es encontrado junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela, España: “El caso Asunta”. Y la historia del sangriento asesino que se une a un desesperado grupo de la

Challengers

Un explosivo triángulo amoroso en el mundo del tenis. Zendaya interpreta a Tashi Duncan, un prodigio como tenista que vio truncada su carrera por una lesión, pero que continuó como exitosa entrenadora de su marido Art (Mike Faist), a quien conoció cuando eran adolescentes y él jugaba de pareja con Patrick (Josh O’Connor). Mejores amigos en aquellos tiempos, el tiempo y el tenis separó a Art y a Patrick durante años. Pero una crisis de juego lleva a Art a inscribirse a un torneo menor, de categoría “challenger”, donde debería ganar sin problemas para recuperar la confianza en su tenis. Cuando Art y Tashi descubren que Patrick también está en el torneo, el pasado volverá con fuerza para los tres. “Challengers” es un film arriesgado escrito por Justin Kuritzkes y dirigido por el italiano Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”), con una estética y unos movimientos de cámara muy particulares. Las actuaciones del trío protagonistas son excelentes y no hace falta ser fanático del tenis para disfrutarla.

Unsung Hero

Unsung Hero | Foto: Cortesía de Lionsgate Crédito: Cortesía

Basada en la historia real de los Smallbone, esta película que hoy se estrena en cines sigue a esta familia que emigró de Australia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor tras la quiebra de su compañía musical. Con siete hijos y su amor por la música, David (Joel Smallbone) y su esposa Helen (Daisy Betts), embarazada, buscan reconstruir sus vidas. Con sus propios sueños en suspenso, David y Helen empiezan a darse cuenta de la destreza musical de sus hijos, que llegarán a ganar cinco Grammys.

El caso Asunta (The Asunta Case)

El caso Asunta | Foto: Cortesía: Netflix Crédito: Netflix

El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto (Candela Peña) y Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela, España. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen, conmocionando a toda la ciudad y al país. Miniserie sobre un caso real que estrena hoy Netflix.

Boy Kills World

Boy Kills World | Foto: Cortesía/ Roadside Attractions Crédito: Roadside Attractions | Cortesía

Bill Skarsgård interpreta a “Boy”, quien jura vengarse después de que su familia es asesinada por Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), la matriarca de una dinastía corrupta en un mundo post-apocalíptico que

dejó a Boy huérfano, sordo y sin voz. Entrenado por un chamán (Yahan Ruhian) y creando una nueva voz a partir de un videojuego, se convierte en un sangriento asesino y se unirá a un desesperado grupo de la resistencia. Dos horas de violencia sin freno que hoy llegan a los cines.

Alien

Hoy 26 de abril es “Alien Day”. En este día en 1979, hace 45 años, se estrenó la mítica película de Ridley Scott con Sigourney Weaver que ahora regresa a los cines por un tiempo limitado. Uno de los films de ciencia-ficción más influyentes que este verano verá otra nueva secuela: “Alien: Romulus”, del uruguayo Fede Álvarez

