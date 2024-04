Técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti considera correcto que Xavi siga entrenando al Barcelona

El técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, tuvo palabras recientes sobre lo que fue la decisión de Xavi Hernández de continuar al mando del Fútbol Club Barcelona hasta el año 2025 una decisión que Ancelotti considera positiva al mismo tiempo que decanta el trabajo realizado por el entrenador catalán como un muy bueno y que la decisión tomada de seguir al mando del equipo es la correcta sin lugar a dudas.

“Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club y me parece una decisión correcta que se quede“, manifestó Ancelotti cuando fue cuestionado en rueda de prensa sobre el cambio de posición del técnico del Barcelona luego de haber anunciado en el mes de enero pasado su marcha a final de temporada.

Ancelotti también considera que no tiene importancia o relevancia alguna el hecho que Xavi haya cambiado de opinión ya que él mismo lo ha hecho en varias ocasiones durante su carrera.

El qué dirán no tiene importancia alguna

“Todo es importante”, dijo cuando se le consultó su opinión sobre si considera que el contrato firmado tiene más valor o la palabra del entrenador. “Tenemos que respetar los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Yo muchas veces he cambiado de opinión a lo largo de mi carrera. Cambiar de opinión es el éxito y está permitido”.

El entrenador del club merengue fue mucho más breve y calmado cuando se le habló sobre las recientes declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y su petición sobre la repetición del partido entre el Madrid y el club culé si existe una imagen que pueda demostrar que el gol realizado por Lamine Yamal, en realidad si fue gol y el balón pasó por completo la línea de la portería.

“Es una opinión, no opino sobre opiniones”, dijo el técnico italiano denominado ‘Carletto’. “Lo he leído. Es una opinión, no opino sobre opiniones. Me parece normal. Tenemos sensaciones tan buenas en este momento que todo lo que pasa alrededor no nos afecta para nada. Para nosotros no es nada. Todo el mundo, también vosotros, os habéis dado cuenta de estas declaraciones. No tengo nada que añadir. Son opiniones. Las palabras se las lleva el viento”.

Actualidad del Madrid

El técnico de la entidad blanca también tuvo palabras sobre la actualidad del Real Madrid y el restante de las fechas por jugar en LaLiga, así como la UEFA Champions League, esto en base a las posibles bajas que podrían tener.

“Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche y Rodrygo tiene una gripe. Creo que van a estar disponibles para mañana, pero hoy se han quedado en casa. Mendy creo que no va a viajar. Está bien, pero prefiero que se quede aquí a trabajar para estar listo para la Champions”.

Una de las joyas del equipo blanco es Arda Güler, quien ya atravesó el complicado proceso de una lesión, se ha recuperado y espera ver más minutos de juego en el futuro, algo de lo que no goza en la actualidad y Ancelotti lo ha explicado.

“Está bien, hace tiempo que está disponible pero no ha tenido la oportunidad porque hemos tenido partidos muy exigentes. Cambiar al equipo cuando está bien es complicado. No ha tenido los minutos que merecía, pero por su actitud, su trabajo y el compromiso son buenos y puede jugar en cualquier momento”.

Competir hasta el final

Si bien el Madrid mantiene una ventaja considerable sobre el Barcelona como líderes de LaLiga, para el dirigente italiano el equipo tiene que seguir compitiendo hasta el final y no dar nada por sentado hasta que al menos las matemáticas estén oficialmente de su lado.

“Hasta que las matemáticas nos den la Liga tenemos que pelear; lo estamos haciendo muy bien y la dinámica es muy buena. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor, a partir de mañana es lo mismo. Hay que competir, luchar e intentar ganar”.

