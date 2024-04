Xavi Hernández explotó contra el arbitraje del clásico de ayer entre el Barcelona y el Real Madrid

El Fútbol Club Barcelona cayó derrotado 3 goles por 2 ante el Real Madrid en el marco de la fecha número 32 de LaLiga, en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu, una nueva derrota bastante fuerte para el club catalán que recientemente también debió despedirse de la Champions League ante el París Saint Germain en la fase de los cuartos de final.

Xavi Hernández, actual entrenador de la entidad blaugrana valoró la derrota del equipo catalán y tuvo palabras bastante fuertes, especialmente en contra de la terna arbitral del enfrentamiento. Si bien Hernández asume que la derrota contra el Madrid fue una bastante dolorosa, más cuando el Barcelona estuvo por delante en el marcador en par de ocasiones, le aleja cada vez más de la lucha por el campeonato y cargó en contra de los árbitros del encuentro y sus decisiones.

🔥 "Ayer dije que ojalá el árbitro pasara desapercibido y acertara. Pues ninguna de las dos"



🔥 "El equipo ha sido mejor que el Real Madrid y hemos merecido los tres puntos de todas todas"



🎙️ Xavi Hernández, tras #ELCLÁSICO



📺 ¡Vemos todas las imágenes en #DirectoGol! pic.twitter.com/O3SXZo6fIC — GOL PLAY (@Gol) April 21, 2024

El técnico se sinceró por completo

“Estoy muy decepcionado. Si queremos que se diga que es la mejor liga del mundo…. Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Nos ha caído todo cruz. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía. Hoy es el cúmulo de despropósito”.

“Estoy orgulloso del equipo. Creo que hemos sido mejores y competido mejor. Hemos jugado muy bien, hemos generado más y hemos defendido bien. Hemos controlado el partido. Hemos merecido la victoria. Se nos escapan los puntos por situaciones que no dominamos, como una transición. Es una lástima. Merecíamos más. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía”.

La frustración se hace cada vez más presente

“Todo el mundo lo ha visto, y me pueden sancionar. Es mi imagen. Sólo quiero hablar del juego. Se nos ha escapado la victoria por detalles, nos pasa porque estamos en construcción. Tenemos que estar orgullosos del partido”.

Si bien el Barcelona estuvo haciendo un buen partido de la mitad de la cancha en adelante, la línea defensiva tuvo una actuación bastante pobre y pequeños detalles terminaron siendo las grandes diferencias en cada acción de gol a favor del conjunto merengue.

“Son dos situaciones puntuales, más allá del penalti, porque en defensa hemos estado muy bien. Cometemos un error en el área y luego no frenamos una transición”.

Para el técnico del Fútbol Club Barcelona las decisiones arbitrales volvieron a ser y hacer la diferencia en la opinión de Xavi Hernández.

🚨💥 Análisis del gol fantasma del Real Madrid – Barcelona.



👉🏻 El balón traspasa por completo la línea.



❌ 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟.



▪️ La falta de recursos de LaLiga privó al Barcelona de un tanto completamente legal. pic.twitter.com/9EG7yy28rr — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 22, 2024

“Dije ayer que ojalá pasara desapercibido y acertara. Ninguna de la dos. Hay que pensar en el segundo puesto. Tengo una sensación de contradicción. Lo normal es ganar con este partido que hemos hecho, pero hay situaciones nuestras y de arbitraje que no podemos controlar…”.

“Mi sensación es de injusticia máxima. No puedo engañar a nadie, y menos a la afición. Es una evidencia, lo ha dicho todo el mundo”.

LaLiga muy complicada para el Barcelona

El futuro luce prácticamente decidido para el campeonato de LaLiga con un Real Madrid que aventaja al club catalán por 11 puntos, pero Hernández y sus jugadores siguen enfocados en recaudar la mayor cantidad de unidades en las 6 fechas restantes del campeonato.

“No es el momento de eso. Hay que digerir la derrota y pensar en el partido contra el Valencia. Quedan seis partidos, tenemos trabajo por delante. El título de Liga está muy difícil. El objetivo es jugar la Supercopa el año que viene, siempre hay objetivos. El objetivo es jugar la Supercopa el año que viene”.

Uno de los mejores jugadores por parte del Barcelona en la derrota ante el Real Madrid, fue la joven joya Lamine Yamal, quien con tan solo 16 años de edad sigue siendo el referente diferencial en el club culé que inclusive ha llegado a ser comparado con el ex astro de la entidad catalana, Lionel Messi.

“Sin ánimos de comparar con Messi, estamos ante un jugador muy diferencial. En el uno contra uno es difícil de parar y atrae dos o tres jugadores. Es una irrupción tremenda. Hay presente y futuro en el club”.

Tecnología necesaria para el campeonato español

“Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que poner la tecnología”, finalizó Hernández en referencia a un gol que no fue validado por el VAR en el que se le vio al propio Lamine Yamal como protagonista luego de un tiro de esquina en favor del Barcelona que el joven jugador consiguió colocar dentro del área y finalmente no fue validado.

Pero algo que fue bastante aplaudible fue el hecho que Hernández le dio todo el crédito y mérito al Real Madrid por la victoria reciente y por la manera en cómo han estado jugando en la temporada 2024.

“LaLiga es de 38 partidos, y al final hay felicitarle. Ha perdido sólo un partido. Han casi sentenciado LaLiga. Es muy difícil para nosotros. Pero hoy mi sensación es de injusticia máxima”.

¿Por qué gana tanto el Real Madrid? Xavi cree tener la fórmula pic.twitter.com/chakDJ4lKd — MARCA (@marca) April 20, 2024

