Janet Jackson reveló que casi fue parte de una película de Marvel

Janet Jackson casi participa en una película de Marvel, pero decidió decir que no. Recientemente, la cantante y hermana de Michael Jackson reveló que por poco fue parte de la saga X-Men.

En una entrevista en el programa de Drew Barrymore, Janet reveló que estuvo por interpretar al personaje de Ororo Munroe, mejor conocida entre los fanáticos de los comics como Storm, pero rechazó la propuesta.

“No recuerdo la película, pero Halle Berry interpretó a Storm”, reveló Janet. “¡¿X-Men?!”, preguntó Barrymore luego de que Janet intentara recordar el nombre de la cinta en la que estuvo a punto de participar.

“Pero no podía porque acababa de embarcarme en la gira Janet”, respondió Jackson. El papel de Storm finalmente lo interpretó Halle Berry, quien interpretó a la superhéroe en las adaptaciones de cómics a películas X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).

Al ser consultada por Ross Mathews, copresentador del show, sobre si le gustaría volver a actuar, la cantante expresó su disposición a hacerlo. “Claro que lo haría. Con seguridad”, respondió.

Aunque Janet Jackson es conocida principalmente por ser cantante, también ha actuado en producciones como Poetic Justice, The Nutty Professor: The Klumps, Why Did I Get Married y Good Times.

Janet Jackson comenzó su carrera musical en la década de los 80 tras el lanzamiento de su primer disco bajo titulado con su nombre.

En su carrera acumula más de 15 álbumes y varias giras, además de diversas participaciones en programas de televisión y películas.

En 2019, la menor de los hermanos Jackson fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Tres años después, un documental de cuatro episodios profundizó en su vida y carrera.

