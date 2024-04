Jugadora de la Liga MX femenil denunció la falta de apoyo del Club León después de sufrir problemas en la vista 

El fútbol femenino ha avanzado a pasos agigantados en el balompié mexicano. La Liga MX Femenil es un torneo muy bien organizado y con una cobertura acorde. Sin embargo, aún hay cosas por pulir. Una de ellas es el trato hacia la jugadoras. Un ejemplo de ello es el caso de Ana Campa, jugadora del Club León que sintió el rechazo de su equipo después de sufrir una lesión.

La propia jugadora relató su caso a través de las redes sociales. Ana Campa explicó que en septiembre de 2023 recibió un fuerte golpe en su rostro. La jugadora tuvo que ser atendida. Campa perdió un porcentaje de su visión y fue tratada en Estados Unidos y México, pero el Club León habría hecho poco y nada tras el incidente.

“Un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores (…) Busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos (…)Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol”, relató la Campa.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

Ante este panorama, la joven jugadora de 25 años comenzó a tramitar su incapacidad para jugar. Este trámite fue desarrollado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero Ana Campa se ha visto sola en este duro paso en su carrera.

“Volví a México, hace un mes inicié los trámites ante el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado y ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo”, agregó.

Sin embargo, Ana Campa se quejó de la lentitud del proceso. En su cuenta personal relató su deseo de regresar a su hogar en Estados Unidos. Pero aún debe esperar que su incapacidad se haga efectiva. “A más de siete meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos, quiero regresar a mi casa con mi familia en Texas, pero parece que esto va para largo”, concluyó.

El Club León respondió

El conjunto mexicano tuvo que ofrecer su parte la historia. A través de las redes sociales el Club León aseguró que se mantendrá al tanto de la situación. Pero en el comunicado dejaron claro que la espera en el desarrollo del trámite se debe a protocolos que le corresponden únicamente a las instituciones antes mencionadas.

“El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora: estamos a la espera de una resolución. Nuestros protocolos internos y los de la Federación Mexicana de Futbol, nos obligan a documentar y reportar al organismo correspondiente cada uno de los procesos en este tipo de lesiones. Club León seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales, administrativas y médicas, hasta recibir el dictamen oficial del IMSS”, respondió el conjunto de Guanajuato.

Les comparto un resumen de lo que a sucedido después de dar a conocer mi accidente.

Gracias por escuchar mi voz. pic.twitter.com/0hXJRLTUKf — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 25, 2024

