Gonzalo Pineda, técnico del Atlanta United, asegura que el “tiro” es parejo entre la MLS y Liga MX

Para Gonzalo Pineda, director técnico del Atlanta United, con casi una década de experiencia en la Major League Soccer, tanto como jugador con el Seattle Sounders como ahora de estratega del Atlanta United, la distancia con la Liga MX se ha acortado tanto que actualmente entre ambas competencias se podrían echar un “tiro parejo”, en donde algunas ocasiones saldrán victoriosos los equipos norteamericanos y en otras las escuadras de México.

Dicha perspectiva surgió en la charla que el tres veces campeón como jugador en la Liga MX con Pumas y Chivas del Guadalajara, así como mundialista en Alemania 2006, realizó con La Opinión y donde en su exposición dejó patente el crecimiento que ha tenido la competencia donde actualmente presta sus servicios con el Atlanta United y el estancamiento por distintas causas que han sufrido los equipos de fútbol en México.

“Es muy difícil decirlo, sobre todo hacer la comparación que muchas veces los fanáticos hacen, aún incluso en los enfrentamientos directos. Entiendo que estamos muy parejos de nivel, creo que en los próximos años, alguna vez, ganaremos y otras perderemos, Pero el asunto está parejo. Las ligas son parejas, aunque creo que en otras muchas cosas la MLS ha avanzado muchísimo y creo que en comparación con el fútbol en México, la MLS ha avanzado en estos últimos 15 o 20 años. Del 2005 para acá comparado con lo que avanza la Liga MX”.

La comparación de Pineda no tuvo el afán de ser peyorativa, sino con la intención de poder encontrar una solución que desde lejos parece ahogar a los equipos mexicanos en este afán de crecer en el aspecto deportivo, pero sobre todo en el financiero.

“Se estancó o se pudo haber estancado como se quiera ver, pero creo que es incomparable el crecimiento que ha tenido la MLS. Empero no sé si esto alcanza a la MLS para superar a la Liga MX. No lo sé, pero de que tienen un mayor sentido de todo esto y mejor visión, parece difícil, pero es innegable lo mucho que ha crecido la liga MLS. Tienen un plan para crecer aún mucho más, entonces es muy alentador estar formando parte de una liga. Sin duda tienes muchas ganas de crecer y que día a día quiere mejorar y que tienen todas las facilidades para desarrollar un buen trabajo”.

¿Se exageran las críticas a la Liga MX?

Gonzalo Pineda también analizó el papel que juegan los medios de comunicación en las críticas o comparaciones que se hacen entre la MLS y la Liga MX, siendo quizá muchas veces demasiados severos con el poco crecimiento que se observa del torneo en México.

“No sé si sea una problemática, sobre todo porque muchas veces somos muy críticos por estar tan cerca de Estados Unidos. Sobre todo porque vemos a una liga como la de Brasil, que ha crecido muchísimo, ha progresado demasiado. Otras como Uruguay y en Argentina, donde las Ligas se han quedado en el mismo lugar por mucho tiempo, por muchos años, lo cual no es malo, y creo que la Liga MX siempre ha estado ahí”.

En este sentido, Pineda trató de ver el lado positivo que el negativo, empero planteando las grandes diferencias que se han generado en la propia competencia de la Liga MX: “Creo que ha cambiado el enfoque de la Liga MX, donde ahora sí lo noto muy dividido entre cuatro o cinco equipos que son todopoderosos en infraestructura, con el tipo de jugadores en el plantel, sueldos muy superiores a la gran mayoría, y hoy en día hay un gran desequilibrio en ese sentido. Antes América era el todopoderoso y los demás tratando de darles pelea”.

Bajo esa perspectiva, el estratega del equipo del estado de Georgia, expuso que: Todo lo contrario, pasa aquí en la MLS, aquí el éxito colectivo es lo más importante, equipos balanceados, quizá algunos con un poquito más de presupuesto que aportan sus dueños, pero la gran mayoría tienen grandes equipos, grandes instalaciones, grandes estadios, una competencia más pareja en ese sentido y bueno, pues son dos enfoques de liga distintos. No quiero ser crítico en decir que la Liga MX se ha estancado un poco y creo que les ha pasado lo que acontece en el mundo, que de pronto llegas a un nivel y esperarías una mejoría, pero creo que en los últimos años no ha pasado”.

El técnico mexicano del Atlanta United ha tratado de imponer su carácter y personalidad a esta escuadra de la MLS, donde se siente feliz de desempeñar su labor en el banquillo. Foto: Alex Slitz/AP

La selección paga las consecuencias del estancamiento

Consultado respecto a si el estancamiento o el poco progreso que ha tenido la Liga MX está poniendo a sufrir al técnico de la selección de México, Jaime Lozano, su amigo y colega Gonzalo Pineda, tuvo su perspectiva de este fenómeno.

Creo que ese es el resultado de lo mismo que está pasando en la Liga MX, pero que habría que ir a las causas, siempre es importante saber qué ha sucedido, no sé si es tan dramático, porque la verdad me considero un poco ignorante de eso, de lo que pasa en la Liga MX, porque ya no la sigo igual que antes. Mi día a día me requiere estar todo el tiempo en el fútbol de la MLS, entonces no puedo ver todo a todos los equipos, creo que el único son mis Pumas y ellos donde puedo ver a otros equipos, por lo cual desconozco cuánto talento hay o no hay”, precisó Pineda, uno de los grandes valores surgidos de la cantera de los Pumas a principios del nuevo mileno.

Sobre este mismo punto añadió que: “Pero no sé, me considero un poco ignorante, pero siempre soy de la idea de que existen muchos grandes futbolistas y lo que hace falta es el trabajo, la constancia, un Máster Plan, pero que no solo sea para el beneficio de uno u otro equipo, sino para el beneficio de todo el país, y eso nos falta pensar más el equipo, pensar cuál es el bien común para la selección, porque al final todos los días trabajamos o nos sentimos parte del fútbol mexicano o somos mexicanos, deseamos el bien para la selección y creo que esa visión está faltando y crear un plan para tener cada vez mayores y mejores jugadores”.

Gonzalo Pineda, técnico del Atlanta United está consciente de la problemática que aqueja a la Liga MX, en donde se dio tiempo para tocar muchos temas. Foto: Ted S. Warren/AP

Dirigir en la Liga MX

El ex jugador de Pumas, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Puebla, Querétaro y Seattle Sounders, también se refirió a la posibilidad de dirigir alguna vez en la Liga MX: “No lo sé, no, sé lo que es dirigir en la Liga MX, pero no estoy cómodo, te diría que estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy comprometido con la presión que me pongo de estar en un gran club, de estar en un lugar donde me dan todas las herramientas para poder tener éxito”.

Y expuso que su permanencia en la MLS, más allá de estar feliz y encantado en un sitio donde existen todos los argumentos de infraestructura y logística para desempeñar su labor, el asunto también pasa por el aspecto familiar: “En Atlanta me han tratado de maravilla, también hay un tema familiar, llevó casi 10 años, viviendo en Estados Unidos, mis hijos han crecido en escuelas americanas. Mi hijo, el mayor, está en High School y a dos años de pensar en un Collage, entonces esa parte familiar también me tiene viendo a veces por caminos que uno nunca sabe, pero si pudiera elegir mi camino en mi plan, pues por tema familiar me gustaría continuar en la MLS”.

Los extranjeros en Liga MX

En la entrevista también se tocó el tema del exagerado número de jugadores y técnicos extranjeros, a lo cual Gonzalo Pineda dijo: “Creo que sí son muchos, pero una vez más me considero ignorante en ese sentido, no sé cuántos vengan, no sé cuántos técnicos hay en la Liga MX, en la Liga Expansión MX, que están sonando hoy en día. Desconozco muchas cosas, pero si me da mucha tristeza que haya pocos mexicanos hoy en día, pero no sé la realidad, no sé el contexto de por qué esté pasando esto. No sé si será un tema de malinchismo, será un tema del cortoplacismo en México, y así como el jugador extranjero se le tiene más paciencia que al mexicano”.

