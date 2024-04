Imágenes de la discusión de Jurgen Klopp y Moh Salah en partido del Liverpool en Premier League

El campeonato de la Premier League en Inglaterra continúa siendo uno bastante disputado, especialmente la temporada actual y en lo que es la recta final de la misma donde al momento de restar apenas 3 fechas para la conclusión del mismo, la batalla campal por la primera posición sigue bastante férrea.

Y una batalla que se vivió, más bien un cruce fue en el partido en el que el Liverpool se enfrentó al West Ham y el duelo terminó igualado a dos goles por bando, lo que coloca al equipo de Anfield a dos puntos del Arsenal en la tabla de clasificaciones (77 a 75). Sin embargo y a pesar de lo intenso y vivido que estuvo el encuentro, los reflectores se lo llevaron dos de las máximas figuras del Liverpool; Mo Salah y el técnico Jurguen Klopp.

Enfrentamiento donde Núñez tuvo que intervenir

Apenas unos segundos previos al empate de los locales, Moh Salah se estaba alistando y preparando para hacer su ingreso al campo de juego cuando se llevó a cabo un intenso cruce con el técnico del Liverpool, Jurguen Kloop que además incluyó ademanes del delantero egipcio y un diálogo entre el jugador y su entrenador. Inclusive el delantero uruguayo Darwin Núñez tuvo que mediar la situación y disuadir a su compañero de equipo en medio del enfrentamiento.

Klopp al momento de ingresarlo salió para animarlo y Salah se negó a darle la mano porque no le gustó ser suplente.



Es un egoísta y mal ejemplo para sus compañeros. 🤡pic.twitter.com/x3S2eU1UKN — Liverpool FC Latam (@LiverpoolLatam) April 27, 2024

Luego de lo acontecido y sumando lo que fueron las palabras a los medios de comunicación por parte de Salah y Klopp, se filtró un vídeo en las redes sociales con una escena que podría sugerir la razón por la cual el cruce entre jugador y técnico tuvo comienzo. De acuerdo con información difundida por el medio The Sun en Inglaterra, unas imágenes que tienen registro por parte de la cadena TV Bein Sports, mostraron como el delantero del Liverpool le retrasa el saludo al técnico germano justo en el momento en el que se acercó para apretar su mano.

Luego de ello se puede apreciar el cruce de palabras entre ambas figuras y los gestos del jugador para el entrenador. Luego de la pelea se ve a un Salah inquieto que se quedó del otro lado del juez encargado de mostrar el cartel con los números de los jugadores que ingresan y salen del partido. Además, se pudo apreciar las reacciones frente al empate del West Ham en el minuto 82 del partido y el que más se quejó de este resultado fue el jugador egipcio.

¿Qué sucedió tras el partido?

Salah no quiso hablar con la prensa sobre lo sucedido a pesar de haber sido cuestionado, pero soltó la siguiente frase: “Habrá fuego hoy acá si hablo”. Una periodista le repreguntó: “¿Fuego?”, a lo que Mo respondió de inmediato y sin titubeo alguno: “Sí, claro”. El video fue grabado por el cronista de ESPN Joao Castelo-Branco, informó que el delantero estaba molesto por haber ingresado tan tarde en el partido y que Klopp por su parte se disgustó por todo el tiempo que se tomó el egipcio en preparase para ingresar al campo de juego.

Klopp habló sobre todo lo acontecido

“¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho”. “Para ser honesto, no estoy de humor para hablar de eso. Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hicimos, ahora tenemos un poco de tiempo hasta el próximo partido. Intentaremos preparar a los chicos nuevamente y lo haremos de nuevo”, expresó en declaraciones a TNT Sports.

“Estoy muy decepcionado, obviamente. Creo que todos pueden ver que sólo un equipo podía ganar el partido, y somos nosotros, con las oportunidades que creamos, con la posesión que tuvimos, con todas las cosas que hicimos. Fue difícil al final de un período de cuatro partidos en 10 días, pero creo que los jugadores lo hicieron muy bien”, concluyó en su conversación con los medios de comunicación en Londres.

