Miguel Herrera recibe abucheos en El Volcán y goleado con Tijuana ante Tigres: “Es un fracaso”

Miguel Herrera, técnico de los Xolos de Tijuana, fue abucheado en su regreso a El Volcán contra los Tigres. El técnico mexicano recibió fuertes abucheos al ingresar al campo antes del partido.

Herrera dirigió a Tigres en 2021 y 2022. Luego se dio una polémica salida tras decir que tenía un plantel que “se la hacía viejo” para jugar.

El entrenador de Tijuana comentó sobre los abucheos tras la derrota 4-1 y afirmó que los aficionados tienen el derecho de manifestarse.

“Hoy me debo a otra afición con la que estoy en deuda por el torneo que se hizo, vengo vistiendo otros colores, además no les di nada (a Tigres), hicieron buen torneo los muchachos, pero no les dimos nada, tienen el derecho de manifestarse como ellos quieran”, comentó.

Miguel Herrera afirma que fracasó con Tijuana

Tras los abucheos, Tijuana perdió 4-1 y así firmó uno de los peores torneos del técnico mexicano en su carrera como entrenador.

“Es fracaso, no le rehuyo a la palabra, ha sido el peor torneo desde que inicié como técnico, en muchos partidos el equipo no jugó bien, pero lapsos de partidos fueron muy buenos, pero no la metemos”, declaró.

“Fracaso, no hay que temerle, un mal torneo, un desastre. El equipo no pudo sumar para estar en la parte de arriba, salir la parte del descenso, había errores en el torneo y no podíamos competir, ocho empates son muchos.

Herrera comentó sobre si continuará en el equipo y afirmó que, de seguir, necesitará a gente “con más determinación”.

“Me tengo que sentar con Jorge (Hank), me ha externado la continuidad, pero tenemos que sentarnos a lo que sigue y si me ratifica, planearemos, nos falta gente con más determinación”, añadió.

Toluca cae ante Cruz Azul tras fallar dos penales

El colombiano Willer Ditta anotó este sábado el gol con el que Cruz Azul venció 1-0 al Toluca y alcanzó el segundo lugar de la tabla en la decimoséptima jornada, última del Clausura 2024 del fútbol mexicano.

El tanto de Ditta cayó en el minuto 18 gracias a un remate de cabeza a centro del argentino Carlos Rotondi. El brasileño Tiago Volpi, guardameta del Toluca, falló dos penaltis, el primero al 67 y el segundo al 74.

La Máquina sumó 33 puntos, Toluca se quedó en 32 unidades en el tercer puesto, ambos están clasificados a la fase final.

