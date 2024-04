A sus 62 años Nadia Comaneci demuestra estar más activa que nunca: “De vuelta en mi zona de confort”

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y en tan solo menos de 100 días se podrán presenciar a los mejores atletas del mundo en distintas disciplinas deportivas dar el todo por el todo, en pro de conseguir una medalla de oro para su nación. Una de las atletas más recordadas de todos los tiempos es Nadia Comaneci. Durante la edición que se celebró en Montreal en 1976, la gimnasta oriunda de Rumania se convirtió en la mira de todos los focos y reflectores, una sensación y además se convirtió en la primera en su disciplina en conseguir un puntaje totalmente perfecto (10 puntos).

En las últimas horas, quien en su tiempo de activa consiguió ser campeona olímpica en 5 ocasiones, reapareció en las redes sociales con una rutina que sorprendió y cautivó a más no poder a sus fanáticos. Comaneci de 62 años de edad publicó un vídeo en sus redes sociales donde se le puede ver en un gimnasio con varios aparatos, realizando una práctica de suelo, uno de los elementos en los que consiguió hacerse de la presea dorada en Moscú 1980.

Back to my comfort zone❤️ pic.twitter.com/r1GFWpvQcv — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) April 28, 2024

Sorprendió al mundo entero una vez más

“De vuelta en mi zona de confort”, escribió Nadia en la publicación antes mencionada donde se le puede ver entrando en escena y durante 40 segundos hace movimientos a la perfección en los que muestra su figura y la técnica que no ha perdido a través de los años. La publicación comenzó a hacerse notar y estuvo circulando entre sus seguidores, quienes aprovecharon para dejar sus comentarios:

“¡Perfección! ¡Tú eres la única razón por la que comencé con la gimnasia!”, sumó una de sus admiradoras. “¡Dios mío, todavía puede hacer las cosas de 1976, cuando apenas tenía 15 años!”, agregó otra de sus fanáticas en las redes sociales.

Ícono a través de los tiempos

Comaneci cambió la forma de ver la gimnasia artística para siempre luego de haberse convertido en una figura bastante reconocida a nivel mundial, especialmente en el mundo del deporte a tan corta edad. “Es el sueño de todo niño. Todo el mundo quiere ser único. Cuando yo era deportista los niños no tenían tantas oportunidades de practicar deporte, mucho menos las niñas”, analizó Nadia en relación al impacto que tuvo todo lo que consiguió en su momento a su corta edad para el mundo del deporte.

“La gimnasia es un deporte en el que te caes mucho, te vuelves a levantar y te vuelves a caer. Es una lección fantástica de lo que es la vida”, agregó sobre la mirada de su disciplina. “Recibía unas 250 cartas al día”, recordó sobre la manera en la que tenía acercamiento con sus seguidores luego de haberse consagrado como campeona en la prueba individual all around y en las finales de barras asimétricas y barra fija. “Esas fueron mis redes sociales”, dijo Nadia.

Comaneci quien fue una múltiple campeona del mundo y reina en competiciones europeas, puso fin a su carrera en el año de 1981 con una fantástica trayectoria luego de participar de dos Juegos Olímpicos: obtuvo cinco medallas de oro, tres medallas de plata y una de bronce en su experiencia olímpica.

Faltan 9️⃣4️⃣ días #Paris2024 🇫🇷🔥



"Me preguntaron: '¿Qué crees que vas a hacer en los Juegos Olímpicos?'. Yo espero ganar una medalla y, ojalá, de oro" #NadiaComaneci



La gimnasta rumana logró el 1er 🔟 perfecto en JJOO a los 14 años de edad en 🇨🇦Montreal 76#JuegosOlimpicos pic.twitter.com/7kkjw2OYq5 — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) April 24, 2024

El 10 perfecto es una historia que nunca olvidará

Hace algunos días, en la entrega de los premios Laureus conocidos como los “Oscar” del deporte que se llevaron a cabo en Madrid, la ex gimnasta recordó lo que fue su puntaje perfecto de 10 puntos y habló un poco sobre ello.

“El 10 es lo que me puso en el foco, porque nadie sabía de mí hasta que hice el 10. El marcador no podía reflejar el 10 y que lo más alto que podía poner era el 9,95, así que me pusieron un 1,00. Eso fue lo que hizo que la gente se preguntase que quién era, qué de dónde venía, qué era Rumanía… Y todo fue un boom de un día para otro. Pero ese boom no fue instantáneo para mí, porque llevaba en el gimnasio desde los 6 años”, recordó en diálogo con el diario AS, de España.

Sigue Leyendo:

Retiran estatua de Dani Alves tras varias protestas y actos de vandalismo

Fallece “Mendocita”, futbolista legendario de Venezuela

Ex jefe de Sergio “Checo” Pérez aconseja a Red Bull: “Si yo fuera ellos lo mantendría en el equipo”