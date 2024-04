Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de abril al 4 de mayo de 2024

Esta semana marca el cierre de abril y el comienzo de mayo de 2024, y el horóscopo tiene reservado para los signos del zodiaco, predicciones especiales.

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR: Muy rígido, reacciona con ira cuando le llevan la contra. Roces familiares, pero por fortuna una buena relación amorosa lo rescata.

DINERO: La posición de Mercurio en su signo es clave para los buenos negocios y las relaciones públicas exitosas.

CLAVE DE LA SEMANA: No hay mal que dure cien años… recupera la normalidad.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR: El deseo será el motor que hará crecer la relación, ahora que Venus está en su signo. La familia es esa fuerza que nada derrota.

DINERO: Puro nervio. Momento de acuerdos ventajosos, en especial con gente dinámica.

CLAVE DE LA SEMANA: Nadie puede solo. Fuerte pero no invencible.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR: Derriba murallas con su actitud alegre y amigable, aunque no sea tiempo de gran pasión. Si no confesó aún lo que siente… mejor esperar.

DINERO: Una persona difícil pone a prueba su paciencia. Lo soluciona pero recuerde que hay personalidades que no cambian.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque un feliz punto medio entre el descanso y el deber.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR: Venus en Tauro genera un clima festivo en su entorno. Todo encuentro grupal lo hace feliz. Podría hallar el gran amor entre los amigos.

DINERO: Etapa de interesante independencia económica. Si la rutina lo tiene agotado, haga pequeños cambios en el camino.

CLAVE DE LA SEMANA: Crea en su propio talento y tendrá el éxito soñado.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR: En el camino al éxito puede descuidar un poco a los más próximos afectivamente. Es una etapa de reconocimiento social y cierta soledad.

DINERO: Incorpora un saber que lo apasiona y que le será muy útil en su desempeño profesional. Negocios arriesgados.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuando el universo tiembla lo mejor es mantenerse firme.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR: Venus propicio le da confianza en sí mismo. En las lides confusas del amor sabe qué hacer, cómo y cuándo. Pida afecto con ternura.

DINERO: Buena entrada de dinero y amplias probabilidades de un cambio profesional positivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Hablando la gente se entiende y su palabra conmoverá.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR: Sin mucho espacio para su vida privada. Debido a la presión laboral le harán bien los encuentros sorpresivos con personas optimistas.

DINERO: Etapa especial para la difusión y hacer contactos. Buen momento para el surgimiento de líderes o jefes de equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: En situaciones exigentes no baje los brazos.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR: La doble moral no es algo que pueda ni que deba aceptar. Aclare las intenciones de la otra parte antes de entregarse.

DINERO: Se hará cargo de lo que otros no enfrentan. La economía bien aunque en el trato algo falle.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Relaciones laborales al rojo vivo? Límites sin agresión.

SAGITARIO

24/11 al 21/12

AMOR: Venus no da respiro en asuntos amorosos. La convivencia se complica. Delicado equilibrio en parejas estables. Manténganse muy unidos.

DINERO: Panorama laboral positivo en cuestiones económicas. No se deje estar en cuestiones legales o impositivas.

CLAVE DE LA SEMANA: Echar raíces lo beneficia pero el momento aún no llegó.

CAPRICORNIO

22/12 al 21/01

AMOR: Cambio prometedor en sus emociones más profundas. El romance pondrá una nota de color vibrante en su vida, por lo general muy calma.

DINERO: Tendrá que aprender a caminar sobre la cuerda floja, lo cual supondrá un gran desgaste de energía. Avance sin pensar.

CLAVE DE LA SEMANA: Dar y recibir tienen que estar en equilibrio.

ACUARIO

22/1 al 21/2

AMOR: Un banquete de buenos amores para su corazón solitario. Si hay un problema de pareja no fuerce situaciones, encuentra la dirección.

DINERO: Personas importantes se ponen de su lado. Sepa reconocer ese gesto con actitudes de respeto. Rendirá a pleno.

CLAVE DE LA SEMANA: Hoy por mí, mañana por ti. Dé su mano a quien la merezca.

PISCIS

22/2 al 20/3

AMOR: Cielo sentimental despejado. Será cuestión de aprovechar el momento, para los que están en pareja o solos.

DINERO: Lucha feroz pero con victoria final. Recibe el apoyo incondicional de jefes, subordinados, socios y colegas.

CLAVE DE LA SEMANA: La mente puede ser aliada o enemigo. Tome el mando.

Por Kirón

