Los 6 trabajos remotos en demanda que pagan más de $100,000 dólares

¿Estás buscando empleo remoto? ¿O quieres cambiar el trabajo en oficina por el teletrabajo? Entonces tienes que conocer los datos que revelaron un nuevo estudio de Indeed, empresa que se dio a la tarea de descubrir cuáles son los trabajos remotos con más demanda y que pagan más de $100,000 dólares.

De acuerdo a la investigación de Indeed estos empleos remotos tan populares son buscados por las empresas para trascender la tecnología e incluir oportunidades en atención médica, bienes raíces e incluso en ciencia forense. A pesar de que varias medidas han indicado que el mercado laboral remoto se está reduciendo, el estudio de Indeed refleja que el volumen de ofertas de teletrabajo experimentó un aumento del 40% entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

Algunas industrias están buscando más empleados remotos que otras. Crédito: Photo Smoothies | Shutterstock

Baja en la ofertas de empleo remoto

De acuerdo a Indeed, las ofertas de trabajo remoto disminuyeron en industrias con la tecnología, finanzas y recursos humanos; pero Gabrielle Davis, experta en tendencias profesionales de Indeed, dice que el contexto importa. Davis señala que esta tendencia puede ser un reflejo de las industrias más afectadas por la desaceleración del mercado laboral y no tanto de que los empleadores están cambiando de opinión sobre el trabajo remoto.

“Estamos viendo que roles que solíamos considerar trabajos tradicionalmente presenciales, como revisores de documentos o analistas forenses, emergen como algunos de los roles remotos más demandados para los que los empleadores están contratando. Creo que veremos más empleos que antes eran presenciales pasar a ser híbridos o remotos a medida que las empresas continúen evaluando las operaciones comerciales y el desempeño”, dijo Davis a CNBC Make It.

Los empleos remotos que pagan más de $100,00 dólares

De acuerdo a los datos de Indeed, compartidos exclusivamente con CNBC Make It, los revisores de documentos son los profesionales remotos más solicitados por las empresas en este momento. Aquí te dejamos una lista con los 6 empleos remotos en demanda que pagan más de $100,000 dólares.

Revisor de documentos. Salario promedio: $123,427 dólares. Médico de telemedicina. Salario promedio: $139,412 dólares. Analista forense. Salario promedio: $106,442 dólares. Analista inmobiliario. Salario promedio: $103,157 dólares. Ingeniero superior de personal. Salario promedio: $174,743 dólares. Ingeniero senior de inteligencia artificial/aprendizaje automático. Salario promedio: $170,186 dólares.

