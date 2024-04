Mike Tyson enfocado en su pelea con Jake Paul: “En seis semanas ni he tenido relaciones”

Mike Tyson se está preparando para regresar al cuadrilátero en el combate de exhibición ante Jake Paul. El excampeón se lo está tomando en serio y en una entrevista reveló lo que ha hecho.

Tyson comentó que está dejando de tener relaciones sexuales y consumir drogas durante la preparación para su combate.

“Probablemente durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales. Estoy viviendo mi vida de manera disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente”, expresó Tyson.

“Odio no poder fumar”, continúa Tyson, “pero lo hago como si me encantara; Odio no poder acostarme con mi esposa, pero lo hago como si me encantara”.

Cabe destacar que para esta pelea está prohibido que los boxeadores den positivo por las drogas. Su consumo está prohibido por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, que supervisa los deportes de combate en Texas.

El boxeador estadounidense está ansioso por su pelea y afirmó que ni en sus mejores tiempos podría atraer tantos fanáticos como tendrá este combate en Texas.

“Todo el mundo, incluso la mayoría de deportistas, están celosos de mí, es de locos... Ni en los mejores tiempos se podía atraer a un millón de personas. No podías vender un estadio. ¿Quién a los 58 podría vender un estadio de 80.000 asientos? ¿Por qué crees que él [Jake Paul] quiere pelear conmigo y no con nadie más?”, destacó.

Royal Queen, el imperio de cannabis de Mike Tyson

Mike Tyson está apostando por los negocios y uno de las empresas que tiene es sobre el cannabis llamada Royal Queen.

“Fui campeón del mundo y ahora soy campeón del cannabis. Vamos a conquistar el mundo. Queremos estar en todos los países del planeta”.

La empresa vende flores, vaporizadores y comestibles hechos con la forma de la oreja de Evander Holyfield y que se vende en 20 estados de Estados Unidos, Ámsterdam, Barcelona, Tailandia.

En 2023, la marca generó 150 millones de dólares en ingresos, estima Forbes.

Sigue leyendo:

– Óscar de la Hoya asegura que Canelo Álvarez le pasará la antorcha a Jaime Munguía el 4 de mayo

– Ryan García confiesa que su loco comportamiento fue planeado: “Puedo volver a engañarlos a todos”