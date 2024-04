Sebastián Caicedo pensó en el suicidio tras divorciarse de Carmen Villalobos

Durante mucho tiempo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se mostraban juntos en sus publicaciones en redes sociales. Fueron novios 11 años y en 2019 se casaron; sin embargo, a partir de 2022 ella aparecía sola en las fotos que compartía en Instagram, por lo que meses después anunció su separación del actor colombiano. Ahora él reveló lo difícil que fue sobreponerse al divorcio, pues cayó en una profunda depresión.

Caicedo, de 42 años, fue entrevistado para el programa “Se Dice De Mí”, y dio detalles al respecto: “Yo estaba muy perdido en ese momento, y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida, porque pues esa era mi vida, tanto profesional como personal. Yo siempre lo explico como cuando de pronto, si te tiras de un edificio, pues caes al suelo. Pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta ¿dónde quedas? Yo quedé en que no sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos, y llegó la depresión a mi vida, porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”.

Sebastián no tenía ánimo de seguir trabajando y no veía una solución: “Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio, sobre todo porque no sabía a qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles. Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar, sobre todo después de haber sido ese referente no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, y no sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre van a buscar debajo de las piedras la razón, y nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso, porque siempre va a haber un aprecio muy grande, mutuo, y yo nunca tendré nada malo que decir”.

Las cosas cambiaron cuando lo invitaron a hacer un viaje a Medellín, y ahí entró a una iglesia: “Sentí la paz que no sentí en ningún otro lugar, porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada…cometí muchísimos errores por estar lejos de Él”. Poco después conoció a su actual novia, la empresaria Juliana Diez: “Es un angelito en mi vida, de verdad que tiene una relación muy bonita con Dios, con Jesús. Sé que no hay error si sigo con este camino”.

Después de su participación en el reality show “Los 50” Sebastián Caicedo no ha dado a conocer un próximo proyecto en televisión; él actualmente tiene una empresa de productos capilares. En cuanto a Carmen Villalobos, en 2023 comenzó una relación con el presentador Frederik Oldenburg.

