Seguridad Social: 3 desventajas de esperar hasta los 70 años para jubilarte

Cuando se busca conseguir el cheque más grande de beneficios por jubilación del Seguro Social, la mayoría de las personas deciden esperar hasta los 70 años para solicitarlo. El programa recompensa a los beneficiarios que esperan para empezar a cobrar sus beneficios y les ofrece hasta 8% por cada año que retrasen su plena edad de jubilación, o FRA por sus siglas en inglés. Pero es importante que consideres que retrasar tu jubilación hasta los 70 años podría tener algunas desventajas.

Aunque los beneficios por jubilación alcanzan un máximo a los 70 años, y en la mayoría de casos, la espera para reclamar maximiza los ingresos vitalicios del Seguro Social, también conlleva algunos costos considerables. Aquí te dejamos 3 desventajas de esperar hasta los 70 años para reclamar tus beneficios por jubilación del Seguro Social.

Al acercarse a la edad de jubilación lo mejor es planificar muy bien el retiro. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

1. Es posible que ya hayas maximizado tus beneficios

Debemos tener en cuenta que no todas las personas maximizar su beneficio mensual por jubilación esperando hasta los 70 años. Por ejemplo si eres el cónyuge con ingresos más bajos y planeas recibir beneficios conyugales, es posible que desees reclamar tus beneficios una vez que llegues a la plena edad de jubilación, ya que es en ese momento cuando tus beneficios alcanzan su máximo.

Los beneficiarios de prestaciones conyugales obtienen hasta la mitad de la prestación a la que tiene derecho su pareja en la plena edad de jubilación. Si ganaras mucho menos que tu cónyuge, ese podría ser un beneficio mayor del que recibirías de acuerdo a tu propio historial de ingresos, incluso si esperas hasta los 70 años.

Pero toma en cuenta que para recibir beneficios conyugales, tu pareja también debe haber solicitado sus beneficios al Seguro Social. Si tu cónyuge todavía está esperando para reclamar los beneficios, a menudo tiene sentido reclamar tu propio beneficio a la plena edad de jubilación y luego cambiar al beneficio conyugal más adelante; así deberías maximizar tus ingresos vitalicios del Seguro Social.

Algunos cónyuges y dependientes también se ven beneficiados con pagos mensuales del Seguro Social. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

2. Pagar Medicare de tu bolsillo

Si ya no trabajas y recibes un seguro médico patrocinado por tu empleador, deberás inscribirte en Medicare a los 65 años. La mayoría de las personas con Medicare se inscriben de forma automática en el programa gubernamental al cumplir 65 años y esto es porque han solicitado sus beneficios del Seguro Social. El gobierno también deduce automáticamente las primas de la Parte B de Medicare del cheque del Seguro Social.

Pero como no cobrarás tus beneficios a los 65 años, tendrás que inscribirte de forma manual y es más, tendrás que encontrar el dinero dentro de tu presupuesto para pagar tus primas, las cuales para la Parte B de Medicare empiezan en $174.70 dólares por mes. Ese monto sube si tienes un ingreso bruto ajustado que supere los $103,000 o $206,000 dólares para una pareja casada.

Estas primas pueden ser un dolor de cabeza para el presupuesto mensual de jubilación si no estás preparado para pagarlas. Por eso es importante planear para este gasto si piensas retrasar tu petición de beneficios por jubilación del Seguro Social más allá de los 65 años.

La edad adecuada para reclamar tus beneficios de jubilación al Seguro Social variará de persona a persona. Crédito: wavebreakmedia | Shutterstock

3. Tu expectativa de vida

Aunque los datos indican que retrasar la jubilación hasta los 70 años es la mejor opción, no todo el mundo va a maximizar sus ingresos de por vida del Seguro Social. La realidad es que algunas personas vivirán lo suficiente como para compensar con creces los beneficios a los que renunciaron a los 60 años… y otras no. El tema es que no hay una forma 100% certera de saber a qué grupo pertenecerás.

Pero puedes hacer una buena suposición. Si has cuidado de tu salud, no tienes antecedentes familiares de preocupación y tus médicos te indican constantemente que todo va muy bien, lo mejor que puedes hacer es esperar. Pero si por el contrario tu salud no es muy buena, hay antecedentes en la familia de muertes prematuras, es posible que mejor consideres presentar tu solicitud antes. Esta decisión podría darle el dinero que necesitas para manejas tus problemas de salud en el presente y así llevar una vida más placentera.

