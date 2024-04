Estudio reveló que los baby boomers se están acercando a la edad de jubilación sin suficientes ahorros

De acuerdo con un nuevo estudio desarrollado por ALI Retirement Income Institute una organización sin fines de lucro dedicada a la educación para la jubilación indicó que ya está iniciando la mayor ola de jubilados en la historia de Estados Unidos y esto se debe a que la generación de los baby boomers está cada vez más cerca de la edad plena de los 65 años.

No obstante, el análisis anticipa que la nueva población vía al retiro, no está preparada financieramente para la jubilación lo que podría ajustar a la economía estadounidense y no de manera positiva, según la investigación.

Al respecto, Robert J. Shapiro, coautor del estudio y presidente de la consultora económica Sonecon señaló que “Estados Unidos nunca ha visto tantas personas llegar a la edad de jubilación en un período tan corto, y a más de la mitad de ellas les resultará difícil satisfacer sus necesidades durante la jubilación, y mucho menos mantener su nivel de vida actual”, dijo en un comunicado.

El informe mencionó que la falta de ahorros para la jubilación por parte de los baby boomers les impedirá entre otras cosas dejar sus empleos e incluso correr el riesgo de vivir en pobreza y es que el reporte resaltó el impacto enorme que ha tenido la desigualdad de ingresos sobre esta generación.

Asimismo, la investigación detalló que al contrario de los boomers blancos, hombres y con títulos universitarios que probablemente estén más preparados para el retiro, la población de color, mujeres y con poca educación se quedan rezagados en la carrera por una jubilación financieramente cómoda y segura.

Los expertos recomiendan planificarse financieramente para la jubilación. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Datos presentados por la Reserva Federal y el Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan destacaron que más del 50% de los boomers que esperan cumplir los 65 años entre este año y 2030 cuentan con menos de $250,000 dólares en activos para el retiro.

Teniendo en cuenta que la Administración de la Seguridad Social (SSA) solo reemplaza el 40% de los ingresos laborales para los cheques de jubilación, el promedio de los beneficios sería de aproximadamente unos $23,000 dólares al año, tomando como ejemplo, que el saldo de jubilación de un hombre boomer sea de $268,745 dólares y el de una mujer de la misma edad $185,086 dólares.

Actualmente, debido a los ajustes del Costo de Vida (COLA) 2024 los cuales se hacen cada año para equiparar los pagos de los jubilados con la inflación, los cheques mensuales del Seguro Social para un jubilado de edad promedio es de $3,822 dólares.

Por lo tanto, para asegurar un cheque mayor cada mes lo mejor es contar con una planificación para la jubilación, los expertos como la asesora financiera Suze Orman recomiendan retrasar la jubilación hasta los 70 años que es la edad máxima, ya que por cada año que se aplace el retiro después de la edad plena se acumula un 8% sobre el beneficio.

