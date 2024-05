Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de mayo de 2024

Aries

Déjate ya de tonterías tienes todo para ser feliz, pero te atontas mucho y al final no logras consolidar nada. Persona de piel blanca podría ocasionarte un problema laboral o sentimental, no le des mucha confianza a quien acaba de llegar a tu vida o lo lamentarás mucho. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Hay cambios perros que debes atender pues podrías convertirte en una persona orgullosa y manipuladora la cual dañaría a personas importantes para ti. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, trata de no gastar más de la cuenta o te la verás negra. Deja de esperar a quien ya no va a regresar y de andar pidiendo y suplicando amor a quien ni te pela y solo te busca para obtener algo de ti.

Tauro

Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles ni te sigas culpando de errores que no son tuyos, suelta lo que te hace daño. Eres una persona muy fuerte con mucho carácter que sabe salir de pie solo, el problema es que sueles cometer los mismos errores muchas veces. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptar críticas y consejos de seres queridos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí, no sigas perdiendo tu tiempo con alguien que no está dispuesto o dispuesta a sobresalir.

Géminis

No vale la pena que te deprimas o te la pases mal mientras quien te ocasiona el daño se la pasa de lo lindo. Aprende a quererte más, respetarte y darte cuenta que nadie merece que le ruegues ni andes a rastras por migajas de amor. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas, recuerda que es mejor arrepentirse que darse el gusto. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. Es probable que subas de peso, necesitas aplicarte y cuidarte más, ten presente que si quieres estar en forma necesitarás hace sacrificios. Tiempo de reflexionar y dejarte de tantas tonterías. Tienes el poder de poner en su lugar a esas personas que se sienten las grandes garzas envueltas en huevo, solo no te tomes las cosas personales pues al final al que terminan perjudicando es a ti.

Cancer

Habrá momentos en el próximo fin de semana en que te sentirás un poco triste y con ganas de mandar todo al carajo, tomate un descanso y respira profundamente y vuelve iniciar. Ya no pienses mal de tu familia, recuerda que muchas de las actitudes que toman hacia ti son para tu bien aunque en este momento de tu vida no logres verlo de esa manera. Eres de los signos más fuertes y capaces pero cuando te enamoras te atontas mucho al punto de no darte tu lugar. No vuelvas a caer en esas cuestiones, que el sexo no sea algo indispensable en tu vida, aprende a conocer más a las personas antes de ir más allá. En lo laboral mucho estrés se visualiza y conflictos con compañeros de trabajo, no te metas en líos que no es momento para más problemas. Aprende a quererte, respetarte y darte tu lugar en la vida, no te menosprecies ni te hagas daño pues no eres nada culpable de todo lo que pasa a tu alrededor. Ya no confíes tanto en quienes te rodean pues desde hace tiempo convives con tus enemigos pensando que son amigos.

Leo

Días grises podrían aparecer pues la necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño. Una buena alimentación y descanso serán la clave para mejorar tus ánimos y autoestima. Fin de a emana muy intensa, traerás muchas cosas en tu cabeza que no te permitirán avanzar. Enciende una vela blanca para renovar tus energías que mucha falta te hacen. Tienes un pasado que se niega a irse y que cada que puede aparece. Si tienes ya pareja momentos increíbles se visualizan, si antes hubo problemas en la relación, una sorpresa los mantendrá más unidos que nunca. Momentos de definir qué quieres de tu vida y hacia dónde te diriges. Deja de perder el tiempo con personas falsas que no saben ni que quieren. Momentos de reencuentros en el amor con personas del pasado. Si ya tienes pareja ten cuidado con andar de más con otras personas o podrías entrar en conflicto. Tu buen corazón siempre te llevará por el camino de la felicidad y satisfacción, sin embargo, algunas veces sueles dar de más y olvidarte de ti por hacer feliz a alguien que no le importas y no te da motivos para que sigas ahí.

Virgo

Cambia tu percepción ante la vida y se más positivo, te vienen grandes aventuras. Bájale a la comida y los chescos, recuerda tus propósitos de este año y no pierdas el camino. Tu carácter te define la mayoría de las ocasiones, ya no eres quienes eras en tu pasado, has sufrido estragos que la vida te ha puesto en una situación muy complicada al grado que has dejado e creer en las personas y muchas veces en el amor. Cuestiones familiares se resuelven y la resolución de una noticia laboral comenzará a cuajar en estos días. Sientes necesidades algunas ocasiones de tu pasado, pero sabes que quien se fue jamás regresará siendo el mismo. No debes hacer caso a comentarios que solo te hacen caer en el fango y no te permites levantar. Hay oportunidades de un viaje en este mes que llega y posibilidad de conocer a dos personas una de piel blanca y otra de piel canela las cuales podrían mover ciertas cuestiones en ti, sin embargo solo será por unos días o semanas de emoción, al final descubrirás que no es lo que necesitas en tu vida.

Libra

Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea y sabrás de quien cuidarte. No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente. Vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron. Fin de semana intensa de muchos cambios, es probable que la vida te llene de sorpresas en los próximos días persona que te hizo daño y lastimo comenzará a retirarse de tu vida a finales de este mes de mayo. Amores de una noche serán tu pan de cada día. Cuídate de celos, no es momento para eso pues podrías regarla bien gacho.

Escorpio

Ten cuidado con la manera en que te vas a relacionar con nuevas personas con las que tendrás que convivir por el área laboral o en las amistades, podrías despertar muchas envidias pues habrá una persona de mandos superiores que te va apoyar mucho. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a terceras personas, recuerda que el karma no duerme y cuando menos acuerde podrías pagar lo que hiciste. Te vienen días muy buenos de mucha satisfacción personal pues aprenderás a ir cumpliendo tus metas desde este mes. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de Agua que te va enseñar grandes cosas. Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo. Amistad que pensabas que era tu amigo o amiga te traicionará cuando menos lo esperes, eso pa que aprendas en quien sí y quien no debes de confiar. Es momento que agradezcas a la vida lo que tienes y de darle vuelta a la página, estás listo o lista para volver a ser feliz.

Sagitario

Vienen días en los cuales tendrás que tomar grandes decisiones que podrían afectar tu futuro. Muchas probabilidades de retornos de tu pasado que te podrían meter en problemas nuevamente. Es probable que tengas sueños que te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas y que deberás de trabajar en ellas. Cuídate de cambios de humor que podrían dañar a tus seres queridos y al final terminarás lamentándote. No dejes para otro día lo que tienes que hacer hoy, recuerda que cuando haces las cosas con buena gana y ánimo es cuando mejor te sale, te llegará dinero de un pago que estaba pendiente. No te permitas caer muchas veces. Trata de ir por lo que quieres y necesitas en tu vida, las cosas se darán de la mejor manera pero para eso necesitarás poner mucho de tu parte. La llegada de nuevas propuestas y cambios te ayudarán mucho en estos días, ten más fe en tu poder de atracción pues oportunidades en el amor siempre has tenido pero has enfocado tus energías en personas que no te dejan nada de provecho.

Capricornio

Cuídate de dolores en el estomago podrías enfermarte en próximas fechas. Oportunidad de reunión o salida con amistades, se la pasarán genial. Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Cambios en tu temperamento y en tu manera de ver la vida, cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es momento que tomes el toro por los cuernos y aprendas apreciar lo que tienes a tu alrededor antes de que se pierda. Te enteras de reunión a la que no fuiste requerido o requerida. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso. Con el paso de los días entenderás el por qué muchas cosas no funcionaron. Una noticia que has estado esperando del área de los dineros está por llegar. Si tienes pareja debes tener cuidado en lo que dices, algunas veces sueles ver pájaros en el alambre cuando en realidad no existen. Ten cuidado con volver a tropezar con la misma piedra no tiene caso comer lo que ya te merendaste en tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades.

Acuario

Podrías sentir necesidad de husmear en tu pasado, deja eso ahí pues no hay nada nuevo que ofrecerte. Persona de piel blanca te meterá en problemas. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas. Es momento de despabilarte y que veas la vida de manera distinta, no tengas miedo a lo que venga, disfruta cada caída y la llegada de nuevas personas a tu vida. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va sorprender mucho pues comenzará a sentir cierta atracción por ti. Vienen cambios muy buenos en la familia, si existía algún problema de distanciamiento se arreglará de la mejor manera. Dinerito extra que te ayudará mucho en unas deudas.

Piscis

Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. Ten cuidado con cambios de humor, la bipolaridad se hará presente en fechas muy próximas. Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, trata de crear mejores ambientes de confianza. Ya no dejes nada para mañana y actúa desde hoy. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Te llegará una noticia de ex pareja, es probable que te vuelvas a confundir. No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad.