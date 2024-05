Organización de Madres Buscadoras hallan un crematorio clandestino en Ciudad de México

De acuerdo a la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en México, en el país hay al menos 114,000 los desaparecidos que no han sido localizados, por lo que, distintas organizaciones se han dado a la tarea de buscar a sus propios familiares, una de ellas es el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Para hacer más compleja la situación, se suma el hallazgo de al menos 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, sin embargo, ahora la activista Cecilia Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras informó que fue localizado un crematorio clandestino en el oriente de Ciudad de México.

Flores, quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, en el norteño estado de Sinaloa, y Marco Antonio, desaparecido desde el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, precisó que el hallazgo se dio entre los límites de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, donde hallaron credenciales de mujeres y libretas de menores.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

1/2



. pic.twitter.com/pdhdJttlQs — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2024

“Encontramos un crematorio clandestino, al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos en las inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac en Ciudad de México”, dijo Flores en un mensaje en la red social X.

“Tenemos dos días en este lugar trabajando, encontramos restos humanos en fosas clandestinas, vamos avisar a las autoridades (…) me habían pedido madres buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales de mujeres y libretitas de niños“, expuso.

Regularmente este tipo de crematorios son hornos artesanales que se ubican en terrenos llenos de maleza y con rasgos de tiradero de basura, por lo que la identificación de los suele tardar meses.

Ante ello, la propia Cecilia Flores dijo que, “Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí, algunos restos que puedan analizar y pueda salir un positivo”, señaló la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Añadió que “las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo; quiero llorar, este país no está bien”.

Un crematorio clandestino entre las montañas de Iztapalapa.



Me quiebra el alma encontrar alrededor de esa escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente esas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son.



Que Dios nos proteja. pic.twitter.com/dqRkLk877v — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 1, 2024

El pasado 18 de marzo, Flores llevó a cabo una protesta a las afueras del Palacio Nacional al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia de todos los días y exigió al mandatario que “se haga cargo de los desaparecidos”.

Como parte de su protesta en contra del Gobierno mexicano, Flores buscaba entregarle una pala a López Obrador que ha utilizado para buscar los cuerpos de sus hijos desaparecidos en distintas partes del país.

Antes, a finales de febrero y de cara a las elecciones del 2 de junio, la activista pidió a los tres candidatos a la presidencia de México que pacten con el narcotráfico para poder frenar la crisis de desaparecidos en México que parece no tener fin.

Madres Buscadoras es como se les conoce en México a miles de mujeres que se movilizan por todo el país con la esperanza en encontrar a sus hijos desaparecidos, muchos de ellos en fosas clandestinas.

*Con información de EFE.