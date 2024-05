Sofía Vergara confesó que es “adicta” a los dulces y que intentado la hipnosis para dejarlos

Sofía Vergara confeso que tiene una adicción de la que se quiere deshacer. La actriz contó que ha empleado todo tipo de métodos para dejarla atrás, pero ninguno ha tenido el éxito que espera.

En una entrevista con People, la actriz colombiana confeso que era “adicta” a los dulces y que ha hecho de todo para dejar de comer tantos postres, incluso ha probado la hipnosis.

“Tengo una adicción a los dulces, al azúcar”, confesó. “Y ya lo he aceptado, porque he probado muchas cosas, incluso la hipnosis, y no funciona”, aseguró.

La actriz también contó como su gusto por el azúcar ha tenido un impacto significativo en su dieta y estilo de vida saludable. Vergara aseguró que tratar de no comer otras cosas que hagan daño para poder seguir comiendo dulces.

“Intento llevar una dieta equilibrada cuando puedo en casa, o sea, no como hamburguesas, pizza, cosas que engordan. Intento comer sano para poder comer dulces”, precisó.

La colombiana confesó que su dulce favorito es el pastel, no se resiste a uno. “Pastel. Siempre es pastel. Es decir, de cualquier tipo”, dijo. También le gustan otros dulces. “Me gusta el dulce de leche; es como un caramelo. Normalmente no lo hacen tan bien aquí en Los Ángeles. No he encontrado a nadie, pero cuando voy a Miami o a Latinoamérica, son geniales”, contó.

Su rodilla está mejorando

Sofía Vergara se está recuperando bien de su cirugía de rodilla. El fin de semana, la actriz colombiana compartió una foto la cicatriz en su pierna.

“Aquí se trabaja y se goza hasta con la pata mocha”, escribió la actriz para acompañar la publicación.

En la foto sentada sobre un mueble con la pierna estirada mientras come una rebanada de pastel de colores.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios sobre la “pata mocha” de la actriz.

Hace dos semanas, Sofía Vergara informó que le habían operado la rodilla y que su novio el doctor Justin Saliman la estaba cuidando.

“Si alguna vez te sometes a una cirugía de rodilla, ¡asegúrate de conseguir un doctor guapo que duerma contigo esa noche! Los amo”, escribió junto a una foto de su novio cuidándola.

En ese momento, la actriz también publicó un video en el que su hijo Manolo le muestra el regalo que le envió Howie Mandel, su compañero en el programa de televisión America’s Got Talent: un aparato para brincar, como una broma.

Hasta el momento, no se conoce la razón por la que Sofía tuvo que someterse a una operación de rodilla ni si su novio fue el encargado del procedimiento.

Tres meses después de su divorcio de Joe Manganiello, Vergara comenzó a salir con el cirujano ortopédico Saliman, quien también es divorciado y tiene dos hijos.

Seguir leyendo: