Sasha Sokol informa sobre el proceso legal que lleva en contra de Luis de Llano

En 2022 Sasha Sokol acusó al productor Luis de Llano de supuesto abuso, luego de que éste comentara en una entrevista con Yordi Rosado que habían mantenido una relación cuando ella tenía 17 años y él 42. Meses después un juez dictó sentencia por la denuncia de daño moral (que incluye una disculpa pública, abstenerse de hablar de lo sucedido y pagar una indemnización), pero De Llano inició una apelación. Ahora, la cantante informó cómo va el proceso legal.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Sokol atendió a los reporteros y dijo: “Pues mira, el proceso toma lo que toma, y emocionalmente resulta lento y largo, pero inevitablemente sí es desgastante. Pero como lo he mencionado en otras ocasiones, pues no queda más que esperar la resolución de la tercera instancia. Las primeras dos fueron ganadas y yo espero que la tercera también, para que se confirme la sentencia que ya se dictó”.

Con respecto a que Luis de Llano ha promovido la “Ley Manlio” -la cual busca defender la presunción de inocencia de hombres acusados de supuesto abuso-, Sasha comentó: “Ya quedó muy claro en mi comunicado del 8 de marzo (de 2022) que la ley per se me parece correcta, creo que todos debemos tener derechos, pero que una persona que precisamente no respetó, en este caso, los míos, la promueva, pues es un poco incongruente”.

En los últimos meses Luis de Llano se ha mantenido hermético en cuanto al caso; en febrero acudió a un evento de premiación de las 100 personas más influyentes en México, pero evadió a la prensa. El año pasado su hijo Luis de Llano Stevens hizo declaraciones al salir de la misa que se llevó a cabo para recordar a su madre Patricia -ex esposa del productor-, asegurando que las autoridades son las encargadas de realizar la investigación: “Sí, tenemos que apoyar a las mujeres, sí tenemos que apoyar a la verdad de que no haya abusos, pero no fue un abuso, yo estuve ahí, no fue un abuso, fue otro tipo de relación”.

Hace unos días Sasha publicó en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran durante su niñez y en la actualidad. Ella también escribió un largo mensaje, en el que recuerda cuando en 2022 presentó la denuncia: “Para que mi pasado no le pase a otra. Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes. También ha cambiado el marco legal: el 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí”.

