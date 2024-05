Difunden en redes carta de La Familia Michoacana con la que extorsionan a dueños de negocios

A finales de 2022 habitantes de la Ciudad de México denunciaron la presencia de La Familia Michoacana, y aunque al principio las autoridades lo negaron, aquel grupo criminal ha vuelto a resonar en los últimos años y cada vez hace más evidente su presencia en la capital del país, recientemente comenzó a circular en redes sociales una carta con la que extorsionan a dueños de negocios.

Ha pasado año y medio de que se denunció la irrupción del grupo liderado por los hermanos Olascoaga Hurtado, comenzaron en una zona un tanto despoblada y alejada del centro de la Ciudad de México, en donde extorsionan negocios del lugar.

Pero poco a poco las extorsiones las extendieron a otras zonas y, para lograr su cometido, comenzaron a repartir notas en las que solicitan un pago único de 3,000 pesos para que así no tengan “que visitar” los negocios.

La carta fue dada a conocer por el periodista Antonio Nieto, conocido como “Siete Letras”, en ella se lee que La Familia Michoacana anuncia que ha llegado, pero aseguran que no quieren dañar ni a las personas, ni sus negocios, ni a sus clientes, por lo que piden una “cooperación” única, la que califican como “apoyo para seguir con el movimiento”, seguida de una advertencia.

Exige la Familia $3 mil para no “visitar” negocios en #CDMX:



Ahora exigen información por correo electrónico y un número de retiro sin tarjeta.



Estos volantes fueron repartidos en @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaTlahuac y @GobMilpaAlta. pic.twitter.com/V2r5diI1Rc — Antonio Nieto (@siete_letras) May 1, 2024

Dan instrucciones para evitar futuras extorsiones

En la nota los sicarios incluyeron un correo electrónico al que los comerciantes deben enviar un número de retiro sin tarjeta, y el banco al que deben acudir para sacar el dinero. Además, deben incluir el nombre del negocio y dirección “para quitarlos de la lista”.

Agregaron que el correo que emitan con ese fin deben imprimirlo y tenerlo para “cualquier visita” y comprobar su apoyo, de esa manera asegurarán que nadie los vuelva a molestar.

Con la fecha límite de pago se agregó una amenaza, en la que dice que si para ese día no cumplen con la extorsión, los negocios serán visitados y no “será nada agradable para sus clientes”, además advierten que ya no será una cuota única y aumentará.

“Espero que comprendan la importancia de este mensaje y no jugársela si es cierto o no, no se arriesguen. Ah, tenemos ojos en todos lados, entonces no estar comentando con otros locatarios si a ellos también les llegó el comunicado, eso también tendrá consecuencias”, añade la carta.

La advertencia está firmada con un logo que dice: “La Familia, la vida loca”, además incluye un correo electrónico cuyo nombre de usuario es lafamiliam2000@hotmail.com.

Las extorsiones de La Familia Michoacana

Aunque las autoridades de la Ciudad de México reconocieron la presencia del grupo criminal a inicios de este 2024 –más de un año después de que se denunció su presencia– no había indicios de su operación como pasa en otros estados mexicanos, hasta finales de febrero.

La Familia Michoacana se caracteriza, además de la violencia con la que operan, por el cobro de extorsiones y derechos de piso a comerciantes, en algunos sitios llevan años operando, asfixiando a la población.

Una muestra del hartazgo se dio en diciembre de 2023, cuando habitantes de Texcaltitlán, Estado de México, se rebelaron ante un nuevo impuesto y se enfrentaron con sicarios, dejando un saldo de 14 muertos, 10 de ellos delincuentes.

