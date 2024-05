Jacky Bracamontes destapa cuál fue la peor cachetada que le dieron en una telenovela

Jacky Bracamontes se ha robado el corazón del público gracias a su innegable carisma, belleza y talento que ha quedado plasmado en diversos proyectos de la pantalla chica. Y a lo largo de su trayectoria en televisión, la famosa ha acumulado decenas de experiencias que recientemente recordó en una publicación reciente en redes sociales.

A través de su página oficial en Facebook, la protagonista de melodramas como “La suerte de Loli” y “Mundo de Fieras” publicó un video en compañía de su amigo Hectorín, en el que rememoró la bofetada más fuerte que recibió en uno de sus proyectos más exitosos, el melodrama “Heridas del Amor”.

De acuerdo con Jacky Bracamontes, no fue su coprotagonista, el actor Guy Ecker, quien le propició dicho contacto, sino la primera actri mexicana Diana Bracho.

“Diana Bracho me dio la cachetada más dura que me han dado en mi vida. ¡Ni mi mamá, Diana, ni mi mamá!”, contó divertida la ex reina de belleza a sus millones de seguidores.

Bracho, interpretaba a la malvada ‘Bertha’, quien odiaba a ‘Miranda’ (personaje de Jacky) por el amor de Alejandro (Guy Ecker), razón por la que los enfrentamientos físicos eran pan de cada día para ambas: “Luego yo se la regresé y ella dice que también le dolió horrible… Me dolió de días”.

Sin embargo, este no fue el único recuerdo que la tapatía compartió en redes sociales. Y es que dentro de sus momentos más vergonzosos destacó el beso que le tocó compartir con el villano de la historia, Sergio Sendel.

“Una vez que nos tocó darnos un beso, me dice: ‘Comiste ajo, ¿verdad?’. Y lo peor es que sí había comido ajo, ¡ya me había lavado los dientes como 10 veces! Pero ya saben que el ajo no sale”, añadió entre risas ante la mirada atenta de su amigo.

Además de su paso por decenas de exitosas telenovelas, Jacky Bracamontes ha deslumbrado e como conductora en “Netas Divinas” y una que otra premiación y competencia internacional. Tal ha sido el caso de Miss Universo y Premios Billboard de la Música Latina, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Así es el increíble crucero al que Jacky Bracamontes se escapó de vacaciones con su familia

• Jacky Bracamontes protagonizó un inesperado reencuentro con uno de los galanes de sus telenovelas

• Jacky Bracamontes presume sus torneadas piernas en una sensual foto desde la playa