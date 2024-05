Membresía de Costco: 5 razones por las que una persona soltera debería obtenerla

Cuando pensamos en Costco y las personas que tienen una membresía, seguro nos viene a la cabeza familias grandes o dueños de negocios pequeños y muchas veces nos olvidamos que las personas solteras también se pueden beneficiar del minorista más grande del mundo.

Si bien Costco ayuda a que las familias ahorren en las compras de los básicos al por mayor, también tienen algunos beneficios que sirven a otro tipo de clientes como los solteros. Dependiendo del presupuesto y necesidades de las personas solteras podrían encontrar muchas oportunidades valiosas en la membresía de Costco. Sigue leyendo para conocer 5 razones por las que una persona debería obtener una membresía de Costco y cómo le podría ayudar a ahorrar.

La membresía de Costco también podría ayudar a que los solteros ahorren dinero en sus compras. Crédito: Tang Yan Song | Shutterstock

1. Productos de papel

Aunque los solteros probablemente no sean de las personas que se beneficie de comprar alimentos perecederos al por mayor, si lo podrías hacer de una categoría como los productos de papel que incluyen el papel de baño, servilletas, toallas de papel, pañuelos desechables, etc. Costco vende productos de papel a granel y a un precio unitario tan bajo que podrías aprovechar tu membresía para llenar tu armario de suministros de un año a bajo precio.

Lo que siempre se recomienda antes de comprar esos paquetes enormes de papel de baño y otros productos de la categoría de papel, es revisar los precios con los competidores de Costco ya que siempre tienen alta demanda; así te asegurarás antes de pagar que estás consiguiendo el mejor precio posible por unidad en el mercado.

2. Terapia virtual

¡Sí! Como lo leíste. Una de las ventajas que proporciona la membresía de Costco son las citas de terapia virtuales económicas. A través de su asociación con Sesame, los miembros de Costco pueden reservar sesiones de terapia virtual por $79 dólares cada una. La asociación también ofrece otros servicios asequibles como visitas virtuales de atención primaria por $29 o un programa de pérdidas de peso por $179, así como consultas y paneles de laboratorio estándar por $72 dólares.

Todas son excelentes opciones si no tienes un seguro médico o estás buscando ahorrar dinero por los mismos servicios en otros lugares. Por ejemplo, Better Help, una de las opciones más económicas de terapia virtual, tiene planes de suscripción que cuestan entre $65 y $100 por semana.

Si estás buscando ahorrar dinero en tus compras, Costco ofrece una gran variedad de productos para diferentes estilos de vida. Crédito: Tada Images | Shutterstock

3. Productos para tus mascotas

Ser soltero no implica que obligatoriamente vivas solo. Si tienes mascotas que alimentar, la comida a granel para ellos, así como tratamientos de contra pulgas y garrapatas de Costco tienen un precio bajo, especialmente cuando los compartamos con aquellos de las tiendas para mascotas como Petco y Petsmart.

Aunque quizá Costco no tenga la misma variedad de artículos para mascotas que otras tiendas, en alimentos básicos, arena para gatos y algunos juguetes, la membresía te podrá ayudar a reducir tu gasto para cuidar a los peludos del hogar.

4. Llantas

El Tire Center de Costo es a menudo uno de los lugares más baratos para que los miembros de la minorista compren neumáticos nuevos. Por un lado, la instalación es gratuita mientras que en otras tiendas, como Sam’s Club, esto puede costar alrededor de $80 dólares. En segundo lugar, Costco tiene frecuentemente promociones en llantas que pueden bajar aún más el precio minorista; de hecho no es raro encontrar ofertas en ciertas marcas de neumáticos que reducen hasta $100 dólares en un juego de cuatro.

La membresía de Costco te proporciona la oportunidad de aprovechar las promociones que tienen con sus aliados. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

5. Alimentos especializados

Siempre que tengas espacio de almacenamiento dentro y fuera del refrigerador y compres alimentos no perecederos, comprar artículos al por mayor pues ayudarte a ahorrar dinero a largo plazo. Todo depende de tu estilo de vida y tus preferencias, pero si eres de las personas que regularmente compra alimentos especializados como barras de proteína o proteína en polvo, Costco tiene una buena variedad y a excelentes precios en comparación de otros tiendas físicas y en línea.

Por ejemplo en Costco encuentras las barras de proteína think! de 18 unidades a $24.49, o $1,36 por pieza. La alternativa más barata es una caja de 30 unidades en Amazon que cuesta $52.24 dólares o $1.71 por barra. En este caso específico estás ahorrando más de $0.35 por barra, lo que sumaría $10.50 dólares por mes si comes una al día. ¿Y si ahorraste $10.50 dólares por mes, qué crees? Acabas de pagar tu membresía de Costco con la compra de un un solo tipo de producto.

Sigue leyendo:

– Los 5 productos que no pueden faltar en tu lista de compras de Costco este verano

– Las 5 mejores opciones de comida lista que se pueden comprar en Costco

– Costco no abre el 27 de mayo ninguna de sus tiendas en Estados Unidos