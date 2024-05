Gerardo ‘Tata’ Martino luego de la gran actuación de Messi: “Esto va a ser difícil de volver a ver”

Lionel Messi tuvo un partido simplemente impresionante en lo que fue la victoria del Inter Miami 6 goles por 2 ante el New York Red Bull en la más reciente jornada de la Major League Soccer; el ídolo argentino anotó un gol y repartió un total de 5 asistencias en lo que fue una noche histórica en las instalaciones del Chase Stadium de Fort Lauderdale.

La actuación del mejor jugador del Inter Miami y de la temporada actual de la Major League Soccer fue el tema principal en la conferencia de prensa post partido a la que atendió el técnico del equipo rosa, Gerardo ‘Tata’ Martino. Una de las consultas que le hicieron al entrenador fue si en algún momento de su carrera vio una actuación y función tan impresionante por parte de Messi a lo que Martino respondió de la siguiente manera: “Recuerdo una semifinal con Paraguay en la Copa América de Chile donde no hizo ningún gol y para mí fue el mejor jugador de la cancha”. En dicho encuentro la victoria fue para Argentina 6 goles a 1 y con 3 asistencias de Messi.

“En Barcelona ha tenido partidos excepcionales. Creo que hay un partido con Valencia, que perdíamos 2-0 y ganamos 3-2 con tres goles de él. Es redundante hablar de él porque parece que siempre hace algo nuevo. Si faltaba algo, era esto: tener incidencia en los seis goles que hace un equipo. Esto va a ser difícil volver a verlo”, añadió el ‘Tata’ Martino.

¿Quién fue el mejor jugador del partido para Martino?

Hay que recordar que Messi anotó un gol, dio 5 asistencias, pero el debutante en la MLS, Matías Rojas marcó doblete y Luis Suárez un hat trick con asistencia, por lo que la respuesta no fue nada sencilla para Martino: “¡Qué difícil pregunta esa…! Todos tuvieron una incidencia fenomenal adentro del partido, pero probablemente Leo haya hecho algo histórico: cinco asistencias y un gol en la liga”. Además, le preguntaron con cuál gol de la jornada se quedaba: “Por el gesto técnico y por el pase de Leo, me quedo con la tijera de Luis (Suárez). Es el que más me gustó”.

La conexión Messi Suárez es vital para Miami

“La sociedad de él y Luis en el segundo tiempo funcionó muy bien, como en viejas épocas. Cuando encontramos los espacios, fueron muy influyentes en el juego”. “Cuando Messi falta, el equipo lo siente”.

Debut por todo lo alto para Matías Rojas, algo que le viene muy bien al Inter Miami en sus aspiraciones a conseguir el campeonato de la Major League Soccer: “Es un jugador que tiene mucha calidad, tiene una pierna zurda envidiable. Nosotros buscamos llevarlo de a poco, venía de varios meses sin jugar. Entendíamos que no era oportuno ponerlo como titular, más allá de eso, en cada uno de los entrenamientos ellos ya manifestaban entendimiento, saber encontrarse. Hoy vimos una versión muy buena de Matías en 45 minutos y esperamos que continúe de la misma manera. Lo que tenemos que encontrarle es el mejor lugar. No hay que apurarse con todas las expectativas que genera”.

Más palabras del ‘Tata’ Martino

El análisis del partido: “En el primer tiempo, no encontrábamos los pases entrelíneas. Tampoco podíamos progresar por afuera, y creo que había una cuestión de animarse, de correr el riesgo y meter la pelota en lugares difíciles. En el segundo tiempo, hay una circunstancia que es fundamental: el empate. Nos dio tranquilidad, inmediatamente vino el segundo por una presión. Encontramos mejor el partido, retrocedimos bien, sufrimos pocas situaciones de gol para los dos goles recibidos. Era un partido que había que correr ciertos riesgos porque si no era difícil progresar en el campo”.

La capacidad de ‘Las Garzas’ para remontar el encuentro: “Nosotros tenemos muchos jugadores con capacidad de gol. En algún momento del partido vamos a encontrar momentos favorables. El tema es cómo pasamos los momentos desfavorables, y que eso no implique que siempre debamos dar vuelta los partidos porque alguna vez no lo vamos a poder hacer. Llevamos cuatro partidos seguidos remontando adversidad”.

