Jermall Charlo asegura que peleará con Canelo Álvarez en septiembre: “Voy a vengar a mi hermano”

Jermall Charlo, campeón de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que peleará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre para vengar a su hermano gemelo Jermell de la derrota que le propinó el tapatío el año pasado.

En un en vivo en sus redes sociales, Charlo expresó que todavía no se sabe dónde se realizará el enfrentamiento con Canelo Álvarez, pero también asomó la posibilidad de retirarse porque afirma que ya no disfruta el boxeo.

“Voy a pelear con Canelo. Voy a vengar a mi hermano en septiembre. No sabemos aún donde va a ser la pelea. Ahorita me la estoy pasando bien, pero vamos a pelear”, dijo.

Canelo Álvarez peleará en septiembre y por ahora se desconoce su próximo rival. Foto Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Me voy a retirar. Es demasiado para mí, tengo que cuidar a mis hijos. Ya estoy bien así, voy de salida. Ya no disfruto esto. Si no amas este deporte, entonces no es para ti. Estoy debatiendo eso conmigo mismo. Quiero salirme de esto”, añadió.

Jermall Charlo era la principal opción para Canelo Álvarez para mayo, pero a Premier Boxing Champions le pareció más factible la pelea con Jaime Munguía porque vendería más que la del estadounidense, ya que después que el tapatío dominó por completo a Jermell el duelo con su hermano gemelo perdió interés.

El campeón del CMB regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental donde el organismo lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón de peso mediano a pesar de las críticas. El estadounidense venció a José Benavídez Jr. por decisión unánime -en una pelea donde no estuvo en juego su título- y desde ese momento ha pedido una oportunidad de enfrentar al mexicano.

Canelo Álvarez derribó a Jaime Munguía en el cuarto asalto de la pelea, pero el de Tijuana se levantó rápido. Foto: John Locher/AP.

Ahora que Canelo Álvarez dio una gran actuación contra Jaime Munguía, a quien derribó en el cuarto round con un uppercut, y lo derrotó por decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112), Charlo podría ser una de las opciones para su pelea en septiembre si el tapatío sigue interesado en enfrentarlo.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero ante José Benavídez Jr. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

