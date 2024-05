La Casa de los Famosos: Fans del reality show acusan a Alana Lliteras de recibir información

Alana Lliteras está en el ojo de todos los fans de ‘La Casa de los Famosos’. La mexicana está siendo acusada de recibir información en el exterior y el responsable sería Guty Carrera, exparticipante de la cuarta temporada del reality show.

Todo comenzó con una conversación que los espectadores captaron en la transmisión 24 horas. Después de la gala del viernes, 3 de mayo, en el cuarto agua Alana dice “Tengo una cadena nueva”.

Lupillo Rivera se ríe y dice “¿Te la regaló Guty?” Alana se ríe y le dice que por favor se calle.

Guty Carrera fue uno de los animadores del desfile de moda en ‘La Casa de los Famosos’ junto a Cristina Porta. Ambos no convivieron, pero se tomaron una fotografía al finalizar el espectáculo, por lo que se presume que pudo ser en ese instante.

Alana recibió un mensaje en el collar que le dio guty , y lupe le dice que se lo diga los de su cuarto al oido para que ellos no cometan error y los demás si.@LaJefaTLMD esta es la peor temporada en la historia de #LCDLF #Lcdlf4 pic.twitter.com/r0zxXHZYcJ — Siguiendo LCDLF (@SigiendoLCDLF) May 4, 2024

Cristina Porta y Serrath debaten al respecto

En un en vivo en TikTok, Serrath le contó a Cristina Porta que alguien le había contado que Guty sí le había entregado algo a Alana Lliteras. Un hecho que no está permitido dentro del show.

“Hace rato, no sé quién me dijo que le preguntó a Guty: “¿Estás enamorado de Alana?” Y el tipo dice: “No, cómo crees”. Y me enteré de que Guty le dio algo adentro en la casa a la niña”, contó Serrarth.

Tenemos información de que Alana está haciendo trampa en la Casa de los famosos? 😱😱😱. Aparentemente tiene conexiones en el exterior que le están ayudando, será esta la razón de su “suerte” repentina? #LCDLF4 pic.twitter.com/qLhtLYxj8R — RayVerse (@RaysTWTS) May 4, 2024

Ante esto, Cristina Porta replicó: “No, me parece fatal si ha sido así porque no nos dejaban hablar con ellos y tampoco entregar nada. Yo como soy una persona de cumplir las reglas y más si me dan una oportunidad, lo menos que voy a querer es pasar algún tipo de información y joderm* yo, ¿sabes?”

Fanáticos presumen que Guty Carrera le dio a Alana Lliteras un collar con una frase que le serviría mucho para el día domingo.

La producción cambió el reto de salvación, que se realiza los viernes, para el día domingo. Entonces, corresponderá tanto defender la salvación como salvar a uno de los nominados de esta semana.

Algunos televidentes comenzaron a etiquetar a Telemundo y a La Jefa en los videos, con el propósito de que sancionen a Alana Lliteras por recibir información del exterior, una de las normas más importantes del reality show.

¿Quiénes son los nominados?

Los nominados de esta semana son: Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo, José Reyes ‘La Melaza’, Patricia Corcino y Lupillo Rivera.

Maripily Rivera tendrá que defender su derecho a la salvación y así asegurarse de salvar a un miembro de su equipo. De no suceder así, Lupillo puede aprovechar el beneficio para salvarse.

De momento, las encuestas las está liderando Rodrigo Romeh, pero es difícil descifrar debido a las últimas eliminaciones de ‘La Casa de los Famosos 4’.

