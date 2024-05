Pantera Nery declara por primera vez tras ser noqueado por Naoya Inoue: “Me voy contento”

Luis ‘Pantera’ Nery declaró por primera vez luego de ser noqueado por Naoya Inoue en el sexto round de la pelea en donde estuvo en juego el campeonato indiscutible de peso pluma júnior y aseguró que se va contento de Japón a pesar de la derrota.

En declaraciones a Zanfer, el Pantera Nery expresó que sintió satisfacción por ser el primero que mandó a la lona a Inoue, pero admitió que su error en la pelea fue haber caído en el juego del Monstruo japonés y descuidar su defensa.

“Me voy contento (…). Yo vine a pelear y lo dije desde el principio, me noquea o lo noqueo. Lo tumbé en el primer round, cuando lo conecté me abrazó, cuando estuvo mal se me fue. Me prendió él y me noqueó, se acabó. Pero realmente me voy con una buena satisfacción de haber ganado dos veces aquí y luego tumbar al campeón libra por libra, yo me siento contento a pesar de haber perdido”, dijo.

Naoya Inoue noqueó al Pantera Nery en el sexto asalto tras derribarlo tres veces en la pelea realizada en Japón. Foto: Hiro Komae/AP.

“Realmente caí un poco en su juego, creo que ese fue mi error, haber caído y abrirme, no haberme mantenido cerrado. Mi defensa falló, he tenido problemas en mi defensa. Simplemente me abrí, fallé, mi estrategia no fue la mejor. Tiene una buena pegada, sí, pero nada del otro mundo, realmente me agarró con las manos abajo y me tumbó, los primeros rounds pude aguantar sin ningún problema, pero fue eso, mi defensa que es un poco escasa”, agregó.

La pelea comenzó con el Pantera Nery derribando por primera vez en su carrera al campeón con un gancho de izquierda. Tras recuperarse, Naoya Inoue mandó a la lona a su oponente en el segundo, quinto y sexto round para llevarse la victoria sobre el mexicano, quien descuidó un poco su defensa tratando de buscar el nocaut.

Con este resultado, el mexicano cayó derrotado por segunda vez en su carrera, perdió la oportunidad de convertirse en campeón indiscutible y no pudo ganar por tercera oportunidad en Japón, aunque agradeció la entrega de los fanáticos. Por ahora se desconoce cuáles serán sus próximos pasos.

Naoya Inoue defendió por primera vez su campeonato indiscutido de pluma júnior. Foto: Hiro Komae/AP.

“Realmente tengo muchísimos fans, ahorita que bajé del ring muchísima gente me quiere, gente llorando por mi derrota. Yo no me siento mal, yo me siento tranquilo y me voy con un sabor de boca bueno a pesar de haber perdido”, concluyó.

Luis ‘Pantera’ Nery, de 28 años, casi logra derrotar al japonés en el primer round, pero terminó noqueado en el sexto round. El mexicano tiene un registro de 35 triunfos (27 por la vía rápida) y dos reveses en su carrera como profesional.

Por su parte, Naoya Inoue, de 30 años, defendió por primera vez su campeonato indiscutible de peso pluma júnior y ratificó su lugar como uno de los mejores boxeadores en el ranking libra por libra. El japonés posee récord de 27 victorias (24 de ellas por nocaut) y ninguna derrota.

