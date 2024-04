Pantera Nery no se achicará ante Naoya Inoue y promete tapar bocas: “Voy a faltarle el respeto”

Luis ‘Pantera’ Nery aseguró que no se achicará ante Naoya Inoue y prometió taparle la boca a quienes piensan que el japonés lo vencerá fácilmente cuando disputen el campeonato indiscutido de las 122 libras el 6 de mayo en el Tokyo Dome en Japón.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, el Pantera Nery dejó claro que no le tiene miedo a Inoue y que no regalará la victoria como lo hizo Stephen Fulton, ya que su mentalidad es ganar y convertirse en monarca indiscutible de la categoría.

“Mi mentalidad es 100% ganadora y como dije la primera con (Shinsuke) Yamanaka, no voy a viajar a Japón para perder, voy con la mentalidad de ganar, esa es una. Dos, mi corazón de mexicano, de peleador, sabe cómo somos nosotros y yo voy a darlo todo arriba, yo no soy Fulton que va a vender la victoria nada más, que nada más fue a vender los cinturones, yo sí voy a contestar, yo sí voy a faltarle al respeto arriba del ring. Yo no me voy a achicar ni a tener miedo porque pega fuerte, que porque es rápido, muchos peleadores pegan fuerte, muchos son rápidos, me he enfrentado con muchos peleadores a lo largo de mi carrera”, dijo.

El japonés Naoya Inoue derrotó a Marlon Tapales y se convirtió en campeón indisctuido por segunda vez en su carrera. Foto: Hiro Komae/AP.

“Voy a dejar el corazón arriba y voy a dejar mi vida arriba del ring para ganar esta pelea. Al igual que la primera pelea voy de retador, sabemos que mucha gente no da un peso por mí, que creen que me van a noquear en el primer round, eso me da mucha fortaleza y me da mucha motivación para ganar, tapar bocas y hacerme campeón indiscutido. Yo no voy a ir nada más por la paga, yo voy a ganar la pelea. Voy pensando en ganar la pelea, no voy a cobrar nada más como Fulton lo hizo, que solo fue a cobrar”, agregó.

El Pantera Nery se convirtió en el contendiente número uno del CMB después de noquear en el asalto número 11 a Azat Hovhannisyan el pasado mes de febrero en Pomona, California. Ahora el peleador mexicano enfrentará al japonés con la intención de convertirse en indiscutible de las 122 libras.

En cambio, Naoya Inoue subió a la división de peso pluma júnior y noqueó a Stephen Fulton el pasado mes de junio para ganar las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Cinco meses más tarde repitió el resultado ante Marlon Tapales para arrebatarle los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), y sumar su segundo campeonato indiscutido en pesos diferentes que defenderá por primera vez ante el mexicano.

Luis ‘Pantera’ Nery, de 28 años, se convirtió este año en el retador obligatorio del CMB y tiene un registro de 35 triunfos (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Naoya Inoue, de 30 años, se convirtió en monarca indiscutible de peso pluma júnior y ratificó su lugar como uno de los mejores boxeadores en el ranking libra por libra. El japonés posee récord de 26 victorias (23 de ellas por nocaut) y ninguna derrota.

