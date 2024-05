Britney Spears informa que podría requerir cirugía por su lesión en el pie

Britney Spears ha recurrido a su cuenta de Instagram para dar más detalles acerca del incidente ocurrido la semana pasada en el Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles; la cantante informó a sus fans que podría requerir cirugía por la lesión que sufrió en un pie.

Junto a un video en el que se le ve montando a caballo, la princesa del pop escribió lo siguiente: “¡¡¡Honestamente desearía que mi vida fuera tan salvaje como la han retratado!!! De cualquier manera, algo de m***** le pasó a mi pie y tal vez tengan que operarme… cruzo los dedos, espero que no, pero siento que fui acosada, expuesta y engañada para ir a la calle cuando se suponía que mi auto estaba ahí!!! Estaba en pijama y si, había estado llorando porque me lastimé el pie!!! ¡¡¡Ninguna crisis nerviosa !!! ¡Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones! ¡¡¡Simplemente me da vergüenza que me hayan captado en mi maldita pijama!!! No me siento amada… ¡¡¡me siento maltratada!!! Dicho esto, ¡¡¡me voy a atender esta semana!!!”

La más reciente publicación de Britney en esa red social es un video (grabado antes del accidente) en el que aparece bailando sensualmente en la sala de su casa. Hace unos días se dio a conocer el término de su divorcio del preparador físico Sam Asghari, así como la conclusión de la disputa legal que tenía con su padre Jamie Spears por la tutela que éste manejó de 2008 a 2021.

¿Qué fue lo que le pasó a Britney Spears en el Hotel Chateau Marmont?

La noche del 2 de mayo Britney Spears estuvo celebrando, al parecer con su novio Paul Soliz y otros amigos, pero al dar un salto en una de las salas del hotel se lastimó el tobillo. A medianoche llegaron al lugar paramédicos, pero sólo estuvieron media hora.

El sitio TMZ publicó fotografías en las que la cantante aparece llorando, descalza, en pijama y cubierta con una cobija. Horas después ella compartió un video en el que muestra su pie hinchado, y escribió el siguiente mensaje: “¡¡¡Sé que mi mamá estuvo involucrada !!! ¡¡¡No he hablado con ella en 6 meses y ella llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias!!! ¡¡¡Me tendieron una trampa, justo como ella lo hizo entonces!!! Ojalá tuviera abuelos!!! ¡¡¡No la soporto!!! Sinceramente no me importa, lo diré”. Asimismo, Britney agradeció a su abogado Mathew Rosengart por haberla ayudado en el incidente del hotel.

Desliza para ver todo el contenido

Sigue leyendo: