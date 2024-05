Britney Spears responsabilizó a su mamá por incidente en el hotel en que se hospedaba

Recientemente, Britney Spears estuvo involucrada en un incidente en Chateau Marmont de Los Ángeles, a donde acudió una ambulancia por una supuesta pelea. Ahora, la cantante se refirió a lo ocurrido el jueves.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Toxic” aclaró lo que ocurrió esta semana en el hotel Chateau Marmont. “Solo para que la gente sepa. ¡Las noticias son falsas! Me gustaría que la gente sepa que me vuelvo más fuerte cada día”, escribió en una publicación.

“También anoche me torcí mi tobillo y los paramédicos aparecieron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron en mi cuarto, pero me sentí completamente acosada. ¡Me voy a Boston! Paz”, agregó.

Esta semana, policías y paramédicos acudieron al hotel en el que se alojaba Britney con su supuesto novio, Paul Richard Soliz, por una supuesta pelea entre ellos. Tras el presunto incidente, la cantante fue vista con poca ropa, sin zapatos, sosteniendo una almohada y cubierta con una manta.

En su cuenta de Instagram, Spears compartió varios videos de su tobillo hinchado y responsabilizó a su madre, Lynne Spears, por lo ocurrido.

“¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente, no me importa, lo diré!!!”, escribió.

¿Qué le ocurrió a Britney Spears?

De acuerdo con TMZ, la noche del jueves una persona en el Chateau Marmont llamó a la policía quejándose de un disturbio en el lugar, por lo que oficiales de policía y paramédicos acudieron al hotel, pero al parecer no ocurría nada.

Sin embargo, en la denuncia se describía a una mujer con características similares a las de Britney Spears que amenazaba a los empleados del hotel.

Al parece, la cantante estaba en una celebración junto a Paul Richard Soliz, a quien los medios se refieren como el novio de Spears, aunque ella nunca se ha referido a él como su pareja en redes sociales, pero todo se salió de control luego de una fuerte pelea en la que salió lastimada.

Tras el incidente, Britney fue escoltada por oficiales de seguridad fuera del hotel. Al parecer, en ese momento, Soliz ya no estaba en el lugar.

El incidente ocurrió luego de que recientemente Britney insultó a su hermana Jamie Lynn en redes sociales.

A través de una historia de Instagram, que luego borró, la cantante compartió un video en el que aparece en un auto mientras se dirigía con otras personas a una montaña y en el que escribió: “Me gusta hablar como mi asistente. ¡Es británica! Quiero ser una pequeña p**** y tomar un baño en la jungla como mi hermana”.

Spears se refería a la participación de su hermana en el reality show I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here! “La bañaron en la jungla, pequeña m*****. ‘Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijos, atiéndeme’. Pequeña p****”, agregó la cantante.

