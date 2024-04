Britney Spears y su padre llegaron a un acuerdo por una disputa legal con su tutela

Britney Spears cerró un amargo capítulo de su vida. La cantante y su padre, Jamie Spears, finalmente llegaron a un acuerdo de la disputa legal en curso acerca de los honorarios legales vinculados a su tutela.

De acuerdo con People, padre e hija llegaron a un acuerdo el jueves por una suma no revelada en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

“Aunque la tutela terminó en noviembre de 2021, su deseo de libertad ahora es verdaderamente completo”, dijo el abogado de la cantante, Mathew S. Rosengart, en un comunicado.

“Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir ni involucrarse en los tribunales ni enredarse en procedimientos legales en este asunto”, agrega el comunicado.

Por su parte, el abogado del padre de la cantante, Alex Weingarten, indicó que el acuerdo “resolvió todas las disputas pendientes” entre ambos.

“No puedo comentar nada específico ya que el acuerdo es confidencial. Jamie está encantado de que todo esto haya quedado atrás. Él ama mucho a su hija y todo lo que ha hecho ha sido para protegerla y apoyarla”, dijo el abogado.

“Es desafortunado que algunas personas irresponsables en la vida de Britney decidieran prolongar esto tanto tiempo”, agregó Weingarten.

A finales de 2021, tras la eliminación de la tutela de la cantante, Jamie Spears presentó una solicitud de aprobación judicial para más de 2 millones de dólares en honorarios que había pagado a varias firmas de abogados a lo largo de la batalla legal.

Este acuerdo termina la larga disputa legal entre Britney y su padre por la tutela de la cantante de “Toxic”, que finalizó en noviembre de 2021. Además, evitó que ambos tuvieran que ir a juicio por la presunta mala conducta financiera durante la tutela de Spears, que estaba programado para mayo, de acuerdo con The New York Times.

La tutela de Britney Spears comenzó en 2008 luego de que la cantante comenzó a comportarse de manera errática, por lo que fue puesta bajo atención psiquiátrica. Desde ese momento, su padre y su abogado empezaron a administrar sus activos y su vida personal, incluida la posibilidad de restringir visitas y comunicarse con los médicos sobre sus tratamientos.

En octubre del año pasado, Britney Spears publicó su libro de memorias The Woman in Me, con el que ha vendido más de dos millones de copias.

Spears también ha colaborado con Elton John y Will.i.am en canciones, pero descarta retomar su carrera en la música.

En enero, la cantante desmintió los rumores de que regresaría a la música a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. “Nunca volverá a la industria de la música”, indicó en ese momento.

