Britney Spears responde sin piedad a Justin Timberlake y lo amenaza con corte

Britney Spears no se aguantó y, aunque hace días se mostró muy receptiva con la nueva música de Justin Timbarlake, ahora le respondió sin piedad a su comentario en el concierto que dio el cantante en Nueva York.

Ohhhhh #BritneySpears throwing Shade…. She is not a girl anymore pic.twitter.com/2q0WA1oV3h — Monica Zulueta 🟧 (@moncaroe) February 1, 2024

En la publicación que hizo La Princesa del Pop, básicamente dice que no lo siente y que, si Justin Timberlake sigue hablando, lo va a llevar a la corte. “¡¡¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando mierda sobre mí en las calles!!! ¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? ¡¡¡No lo siento !!!”, escribió Britney Spears desde su cuenta de Instagram.

Britney Spears/The Grosby Group Crédito: The Grosby Group

Por supuesto, esto en respuesta a los comentarios que hizo Justin Timberlake antes de cantar “Cry Me a River” durante una presentación en Nueva York. Mismos que también, fueron una respuesta a las declaraciones que hizo la cantante en sus libro de memorias, The Woman in Me.

"Quiero tomar la oportunidad de pedir disculpas a puto absolutamente nadie"



Las palabras de Justin Timberlake antes de cantar Cry Me a River, el tema que habla de su relación con Brit.



Lo hace después de q Britney le pidiese disculpas x su libropic.twitter.com/B0PSxn1Dwe — Darko (@Darkopopnews) February 1, 2024

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente jo***** nadie“, dijo Justin Timberlake en el escenario del Irving Plaza de Nueva York.

¿Qué dijo Britney Spears de Justin Timberlake en su libro?

La intérprete de Baby One More Time y Slave For You dijo en su libro The Woman in Me, que su separación de Justin Timberlake fue muy dolorosa y que le cambió la vida para siempre. Asegura que se realizó un aborto, pues el ex integrante de NSYNC no quería ser padre.

Justin Timberlake. Foto. AP Crédito: AP

También dijo que la engañó y que, en medio del dolor, ella también tuvo una relación por fuera de su noviazgo. Lo señaló de haberla acusado infiel y haber lanzado “Cry Me a River”, donde aparece una modelo muy parecida a ella.

Sin embargo, aún y cuando Britney lanzó el libro, días atrás elogió la nueva música de su ex Justin Timberlake. Específicamente de su canción “Selfish”, que está incluida en su próximo álbum que estrena el 15 de Marzo, Everything I Thought It Was.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente”, dijo la también ex de Sam Asghari.

Todo indica que, la polémica entre Britney Spears y Justin Timberlake sigue en la palestra de las noticias a pesar de tener años de haberse separado. Cada uno tiene su propia versión de la historia y los fans de ambos parecen pelearse en redes sociales, cada vez que uno u otro comenta sobre ellos y lanzan indirectas.

