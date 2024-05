Chiquibaby visita la Casa Blanca y recibe inesperada sorpresa de Jill Biden

Vaya recibimiento obtuvo la conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, durante su visita a La Casa Blanca el pasado lunes 5 de mayo. Y es que fue una de las personalidades latinas invitadas por el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden para rendir homenaje a la la cultura mexicoamericana, algo con lo que ella se identifica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora del programa en Youtube “Ada y Chiqui De Show” dio una probadita de lo que vivió en el emblemático recinto y, de paso, reveló que recibió un inesperado obsequio por parte de la primera dama de los Estados Unidos.

De acuerdo con la famosa, antes de enfrascarse en una interesante conversación con la esposa del mandatario, tuvo la oportunidad de compartir una margarita junto a ella, momento que se convirtió en uno de sus favoritos de la noche.

“Que gran privilegio tuvimos de estar en la Casa Blanca y charlar con la Primera Dama @drbiden. What a privilege and honor, es super humana y simpática y me llevo la Mejor margarita 🍹 justo antes de entrevistar a su esposo, pero que platica tan amena. ¡La vida No deja de sorprenderme!”, escribió Chiquibaby para acompañar el carrusel de imágenes y videos con los que inmortalizó este logro en su carrera.

Tras esta interacción, Stephanie Himonidis finalmente tuvo la oportunidad de sentarse en una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, experiencia que calificó como “Un día que ha marcado mi vida y mi trabajo como comunicadora (…) un sueño”.

Finalizó agradeciendo el apoyo del público que la ha ayudado a seguir creciendo en su profesión: “Es un sueño transmitir para la audiencia del @chiquibabyshow, que comenzó hace 8 años desde el Garage de mi casa en CA, cuando nadie creía en mi o en el proyecto”.

