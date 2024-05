Danna Paola se defiende de las críticas por decir que prefiere España sobre México: “Lo sacan de contexto”

El mes pasado Danna Paola dio una entrevista a la estación chilena FM Dos, y al participar en un “pimponeo” en el que le daban dos opciones a elegir prefirió España sobre México. Al poco rato surgieron en las redes sociales todo tipo de críticas, y ahora ella fue cuestionada al respecto.

Varios reporteros abordaron a la cantante mientras ésta esperaba un taxi en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ella aclaró que siempre ha defendido a su país y atribuyó que todo fue sacado de contexto: “La verdad no voy a hablar de controversias, yo siempre he llevado mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo. Si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios y mira, uno trabajando y siendo feliz”.

La artista de 28 años también dijo que hay muchos comentarios de odio en las redes: “Siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto es por tirarme hate, la verdad es que pues ya no es mi problema, es problema de los demás. Soy mexicana mi amor, cómo no voy a amar a mi país, y soy la primera que cada vez que salgo de mi país, como lo hice en España hace muchos años, trabajando para una serie internacional como “Élite” que me catapultó, fui muy orgullosa de llevar a mi país siempre a todos lados”.

Queriendo cerrar el tema Danna comentó que prefiere concentrarse en su carrera y sus proyectos: “Siempre quieren sacar de contexto las cosas y tirar hate porque hay mucho odio en el mundo. Yo creo que hay que esparcir más amor y hay que ser un poquito más conscientes que las redes sociales son muy tóxicas y pues uno a enfocarse en lo que le toca, y trabajar y dar buena vibra y dar mucho amor. Yo solamente les mando besos y bendiciones a toda la gente que tira hate, que espero que en sus videos puedan encontrar algo mucho mejor y más positivo“. Y sorpresivamente parafraseó a su colega Belinda: “Así como diría mi tía Beli: ‘Ganando como siempre'”.

La gira de Danna Paola continúa; el 5 de mayo se presentó en Bogotá, Colombia, y el 11 estará en Lima, Perú. Otros países a los que llevará su show son Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. El concierto final será el 19 de julio en Saltillo, México.

