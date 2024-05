Los mejores memes de la eliminación del PSG ante el Borussia Dortmund en la Champions League

El PSG no ganó la Champions con Ibrahimovic.

No la ganó con Cavani.

No la ganó con Neymar.

No la ganó con Messi.

Y, oficialmente, ya no la ganó con Mbappé.



El club más diminuto del mundo.



Una eliminación del PSG es una victoria para todos los que queremos al fútbol.