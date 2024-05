Técnico del PSG Luis Enrique, dio una lección de vida ante pregunta incómoda en rueda de prensa

El entrenador del París Saint Germain, el catalán Luis Enrique aseguró en rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Champions League ante el Borussia Dortmund que afrontan con confianza plena la revancha que se estará llevando a cabo en el Parque de los Príncipes de la capital del país galo, y además reconoció en un tono bastante sarcástico que la potencia europea tiene garantizada la victoria por un detalle mínimo: “Vamos a ganar, es lo único que sé decir en francés”.

Lección de vida

Esta respuesta del técnico se dio luego de que le cuestionaran de manera bastante incómoda en rueda de prensa previa al partido. “Esa es una pregunta muy española, muy de vuestro estilo. Vamos a lo negativo: ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol, y cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas, y como en la vida, si no pasamos a la final aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Los felicitaremos, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo. Pensando en levantarse otra vez para volver a intentarlo. El año que viene se intentará volver a la final. Ese es el objetivo”, sostuvo de manera directa y frontal el ex jugador del Fútbol Club Barcelona.

¿Qué pasa si el PSG no pasa a la final?



Luis Enrique además dejó bastante claro que ha preparado el partido “a la perfección” el duelo frente a los germanos, y también señaló que el estado mental del plantel es bueno y todo están enfocados en ganar. Otra de las cosas que se le cuestionó al técnico fue por qué a los simpatizantes fueron a reclamarle la clasificación a la puerta del centro de entrenamiento, a esto ‘Lucho’ respondió sin titubeo alguno: “On va gagner” (vamos a ganar) tiró de humor: “Es lo único que sé decir en francés. Y además lo creo”.

El técnico como es de costumbre no dio ni la más mínima pista sobre la formación que hará para enfrentar el duelo de ida ante el Dortmund: “El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada”, señaló. Y agregó: “Hará reaccionar al rival y, como ya se ha visto, en fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona”.

“Ahora hay un equipo eliminado, el PSG, pero en función del resultado eso puede cambia. Nosotros vamos a jugar de la misma manera, pero el adversario puede adaptarse”, continuó el técnico español.

Más aporte y participación de Mbappé

Para Luis Enrique no hay favoritismos y lo deja claro en cada una de sus declaraciones, al punto de enmarcar el desempeño, talento y nivel de Kylian Mbappé en el contexto general de la plantilla, pero sí hizo énfasis en que le encantaría “que los mejores jugadores, cuanto más participen en el juego, mejor”. Aunque señaló que si el Borussia Dortmund se cierra atrás no le pedirá que baje al centro del campo, porque un futbolista con las características que tiene el delantero francés “tiene que tocar en la zona crítica”. “El objetivo es salir jugando desde atrás para poner a los delanteros en las mejores condiciones. Pero los delanteros también tienen que participar en el juego colectivo”, aclaró.

🔥 Semifinal vuelta de la #UCL

🔵 PSG 🆚 🟡 Dortmund

🏟️ Parque De Los Príncipes

🕘 21.00h

📺 Movistar Liga de Campeones



Finalmente, el entrenador destacó también la importancia que tendrán desde el primer minuto de juego todos los fanáticos del PSG que harán acto de presencia en el Parque de los Príncipes. “Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea”, concluyó.

