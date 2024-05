Alexis Vega y su hostil recibimiento en la casa de Chivas de Guadalajara 

Alexis Vega volvió al estadio que defendió durante varios años. El “Gru” fue titular ante las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Sin embargo, el futbolista de la selección mexicana no tuvo un buen recibimiento por parte de los aficionados del Rebaño Sagrado.

El “Gru” jugó más de 100 partidos con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. Pero sus casos de indisciplina mancharon una carrera que pudo haber quedado en los libros de historia del Rebaño Sagrado. En su primera visita al Estadio Akron, después de su paso por Chivas, los aficionados locales le hicieron sentir su descontento.

Desde que fue anunciado por el interlocutor del Estadio Akron, los asistentes en la casa de las Chivas comenzaron a abuchear a Alexis Vega. Durante el partido, cuando el “Gru” tocó su primer balón, desde las gradas se escuchaba el grito de “¡Borracho!”.

Alexis Vega esperaba un mal recibimiento

Luego del partido, duelo en el que las Chivas de Guadalajara se llevaron una ventaja 1-0 tras los 90 minutos, Alexis Vega fue cuestionado por el recibimiento de la afición del Rebaño Sagrado. El “Gru” reconoció que se esperaba esta actitud del público.

“Por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca. Yo hasta el último día en Chivas fui el jugador más feliz junto a mi familia. No esperaba la contrario, no esperaba los aplausos. Es parte del futbol. La gente paga un boleto y está en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios los tomo con buena vibra“, dijo Vega tras el partido.

Alexis Vega llegó a las Chivas de Guadalajara en diciembre de 2019. En este club se mantuvo cerca de cinco años. Durante este tiempo, el azteca pudo jugar 147 partidos en los que pudo marcar 28 goles y conceder 28 asistencias.

El Toluca perdió por la mínima en su visita al Estadio Akron. La vuelta será en casa de los Diablos Rojo y Alexis Vega está confiado en poder concretar una remontada ante su gente. Este partido será desarrollado el sábado 11 de mayo.

“Sabemos que será un partido complejo, pero ahora tenemos la ventaja de estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo con buenos jugadores. Pero estoy seguro que con mis compañeros, dejaremos el alma para sacar el resultado“, concluyó.

