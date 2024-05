Formado la cantera del Madrid, se fue y el club lo trajo con 34 años: Joselu el héroe ante el Múnich

Joselu se convirtió en el héroe de la noche del miércoles pasado cuando el Real Madrid derrotó en extremo al Bayern de Múnich 2 goles por 1 en partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, en lo que fue una de las remontadas más épicas de los últimos años de la entidad blanca; el delantero de 34 años de edad entró al campo de juego en los últimos 10 minutos de juego y consiguió anotar dos goles, quizás, los más importantes de su carrera para sellar la victoria del club merengue.

Con esta victoria el Madrid consiguió su boleto a la final donde deberán hacer frente a otro club de Alemania, en este caso el Borussia Dortmund liderados por Jadon Sancho, Mat Hummels y Marco Reus.

Una historia de inspiración y motivación

José Luis Mato Sanmartín, mejor conocido como Joselu, nació en Stuttgart, Alemania el 27 de marzo de 1990, pero sus comienzos como jugador de fútbol fue en la cantera del Real Madrid y su gran progreso le hizo hacerse de poder jugar en el Real Madrid Castilla. Pero para el año 2012 puso rumbo una vez más a Alemania y pudo debutar profesionalmente: Hoffenheim (2012-2013), Eintracht (2013-2014) y Hannover (2014-2015). Luego tuvo un paso por Inglaterra en el Stoke City (2015-2016) y Newcastle (2017 a 2019).

Consolidación internacional

Sin embargo, su consolidación fue en el fútbol español en donde vistió los colores del Deportivo de La Coruña (2016-2017), Deportivo Alavés (2019 a 2022) y su gran temporada en el Espanyol (2022-2023), en la que consiguió anotar 17 goles, que no evitaron el descenso del elenco catalán, y se hizo con el llamado para jugar con la selección nacional de España.

Regreso por la puerta grande a Madrid

Joselu fue una de las piezas más importantes en la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA de 2023 y anotó el gol del triunfo 2-1 de España sobre Italia en las semifinales. Luego en la final vencieron por penales a Croacia luego de igualar sin goles en el tiempo regular del partido.

Con todo lo antes mencionado sobre sus hombros, el Real Madrid volvió a tocar su puerta y lo contrató para que fuera el reemplazo de Karim Benzema. Y si bien el volver a Madrid le costaría ser titular en un equipo plagado de grandes estrellas y donde la ofensiva pasa en primera instancia por los brasileños Rodrygo y Vinicius Júnior, en el que fue el partido más importante de su carrera como jugador del Real Madrid, Joselu apareció con un doblete simplemente histórico y épico.

En 2022, Joselu como aficionado apoyando a Real Madrid en la final de la Champions League en París.



Hoy, en 2024, anota un doblete para llevar a Real Madrid a su decimoctava final de la #UCL



Es futbol. ⚽🔥 pic.twitter.com/jJzUzDSNCd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 9, 2024

“No me considero el ‘Hombre del Partido’. Lo hemos sido todos los que jugamos, toda la plantilla. Conseguimos el pase a la final y es gracias al esfuerzo de todos”, contó luego del encuentro.

Vinicius Júnior no titubeó ni un solo segundo en agradecerle por sus goles y el español contó que “ni en el sueño más bonito me esperaba algo así. Vini es un jugador grandísimo, que seguramente nos va a dar otra Champions a este gran club. Al final he ingresado para estar con el equipo en el momento justo”.

Sobre la demora en la confirmación del segundo gol ante una posible posición adelantada, Joselu fue bastante claro y reveló todo lo que vivió en ese preciso momento: “fue terrible, yo estaba rezando. Sobre todo, en el segundo cuando el árbitro estuvo determinando si era gol o no. Esto es para toda la afición”.

Con ese par de goles anotados llegó a 16 en su primer ejercicio en el Real Madrid, donde hasta el momento disputó 46 partidos y repartió 3 asistencias. Ahora Joselu buscará seguir haciendo historia en la entidad blanca y concretar otro de sus grandes sueños, poder ganar su primera Champions League, lo que sería la número 15 para el Real Madrid.

🤯 La historia de Joselu: de pedir un link en redes para ver al Real Madrid a clasificarlo a la FINAL de la Champions 🏆



🇩🇪 José Luis Mato Sanmartín nació el 27 de marzo de 1990 en Stuttgart, Alemania. El Celta de Vigo fue su primer club como profesional, pero rápidamente lo… pic.twitter.com/0kGuFHepcX — Diario Olé (@DiarioOle) May 9, 2024

Sigue Leyendo:

Iker Casillas comenta sobre cuál portero del Real Madrid usaría en final de Champions League

Real Madrid vs. Borussia Dortmund: 4 datos que debes saber de la final de Champions League

Alan Pulido rescató a Sporting Kansas City con un gol agónico